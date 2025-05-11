Včelařovo vyznání. Koníček na celý život, který chytne za srdce a pomáhá světu
Včelí hnízdo bez přestání tepe životní energií. Uvnitř tohoto organismu, který by se dal přirovnat k srdci ekosystému, plní povinnosti dělnice, trubci i matky. Jejich koloběh připomíná řeku: na jaře hlučí, v létě šumí a v zimě klokotá pod ledem. Přečtěte si rozhovor se včelařem Augustinem Uváčikem, který poskytl pro ČtiDoma.
„Včelaření je krásný obor lidské činnosti plný radosti a poučení, který vás chytne na celý život,“ vyznává se známý včelař Augustin Uváčik, patron Českého svazu včelařů. Chce včelařit tak, aby mu včely přinášely radost, respekt a vzájemný zisk.
Jaká je vaše včelařská filozofie?
Moje filozofie včelaření je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti. Včely mnohdy člověka přesahují metafyzicky. Mít rád včely vás učí pokoře a lidské životní moudrosti. Hledání odpovědí je výzva, porozumění a objasnění jazyka včel, kdy obecně vlastnosti člověk hledá ve strukturách přírody. Sám rád včely přirovnávám k lidem a lidi zase ke včelám. Jejich složitý životní úděl je mi velkou inspirací. Moje zřejmě nyní nejbližší filozofie spočívá v jejich ochraně v dnešní těžké době plné nástrah z lidské činnosti, která jim ubližuje.
Co pro vás včelaření znamená?
Být prospěšný a vážit si jeden druhého s láskou a pochopením vzájemné spolupráce a harmonie přesahující člověka. Včely vnímat jako jeden z mnoha prospěšných živých druhů, kdy si uvědomíte, že význam mají i ty, které moc nemusíme. Na druhou stranu, každý tvor na Zemi má svůj význam, ať už je to mikroskopická želvuška, která prý přežije i vesmírný pobyt, nebo třeba velryba u japonského pobřeží. Včely jsou faktorem důležitým v opylování hmyzosnubných rostlin. Jsou záhadou pro mnohé skupiny lidí od ochránců přírody nebo náboženství až po samotné včelaře.
Jakým způsobem se snažíte vzdělávat budoucí včelaře?
Každý rok v květnu pořádáme kurzy pro začínající včelaře v Praze a v Brně. Kurzu se může účastnit zcela nezasvěcený člověk a dovědět se, jak se starat o včely během roku. Naučí se vést včely dle zootechnických opatření a získá znalosti o dodržování veterinárních opatření a legislativě. Vysvětlíme život a význam včely medonosné. Probereme základní anatomii a biologii včel. Naučíme se po praktické stránce včelařit a vše si vyzkoušíme na našich včelnicích, které dávám k dispozici pro tuto činnost. Je to pouze na jeden víkend! Na konci druhého dne proběhne včelařská praktická zkouška ze zootechniky. Po úspěšném složení zkoušky každý účastník kurzu obdrží certifikát o absolvování. Následně jsme celý rok k dispozici všem kurzistům při řešení jejich vedení včelstev.
Co ještě pro rozvoj včelařství děláte?
Mezi moje další včelařské vzdělávací aktivity patří přednášky na různá odborná témata. Osobně se zajímám o aplikovaný výzkum a realizaci projektů v rámci Evropské unie. Spolupracuji s investory, kteří mají o projekt zájem na našem českém a mezinárodním trhu. Rád udělám nějaký workshop pro své firemní klienty nebo třeba pro děti ze škol. V minulosti jsem dělal několik výstav a soutěží se včelařskou tematikou. Zajímám se o včelařský ART. Spolupracuji s nakladatelstvím Ivana Svatoše. Moje vzdělávací aktivity směřují i do velkých médií. Publikuji v nejrůznějších časopisech. Moje ambice je jednou vydat knihu, a protože její obsah vidím poměrně obsáhlý, nechám si ji jako překvapení. Rád bych v České republice zafungoval jako mentor pro legislativu ve vznikajícím oboru „apiterapie“, aby se zde český včelař nebál tuto metodu používat. Můj sen na stáří je věnovat se medovině.
Jaké máte vize a přání do budoucna?
Vidět po létech své absolventy našich kurzů úspěšně včelařit. Potkat studenty, kteří mi „prošli“ rukama a dnes vědí o včelách to, co je zajímalo, a pokračují. Aby si vážili přírody a věděli, kde mají včely své místo na Zemi. Každý by měl o včelách vědět co možná nejvíce, tak aby chránil nejen je, ale celou přírodu, a tím taky sebe. Moje vize v rámci firmy je mít podmínky pro včely, klienty a sebe v rovnováze. Rozšiřovat své portfolio ze současných 550 včelstev nadále bez dotačních a podpůrných investic. Vést samostatně a udržitelně zdravou progresi s cílem věci posouvat dál. Jako specialista na střešní a městské včelaření je to výzva, kterou se hodlám zabývat dál. Můj sen je propojit v blízké budoucnosti tři sousední státy – Českou a Slovenskou republiku a Rakousko.
Co byste vzkázal budoucím včelařům?
Lidem ve svém okolí chci dopřát zdravé produkty s příběhem od včel a spolehlivého včelaře. A kdo má zájem o nějakou brigádu u nás, tak celoročně máme tolik práce, že se rádi podělíme o naše zkušenosti a může nám kdokoliv pomoci za finanční odměnu. Přednost mají lidi, kteří se nebojí fyzické práce a nějakého toho žihadla.
Zdroj: autorský článek
