Stovky tisíc řidičů musí vyměnit řidičské průkazy. Kdo to nestihne, dostane pokutu

Jízda bez řidičského průkazu nebo i s průkazem, který už má po termínu posledního dne svojí platnosti, je vždy sázkou do loterie. Kterákoliv silniční kontrola se v takovém případě může stát osudnou a z peněženky zmizí docela zbytečně až dva a půl tisíce korun. Je proto určitě mnohem lepší dát si pozor a doklady jednou za čas překontrolovat, abychom konec jejich platnosti nepropásli. Výměna z tohoto důvodu je totiž zadarmo, pokud si tedy vzpomeneme včas.

Výhoda od roku 2018

Výhoda, kterou úřady nabízejí již dva roky, je možnost požádat o vydání nového řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu tak zvané obce s rozšířenou působností. Znamená to, že například při dlouhodobém ubytování mimo místo trvalého pobytu nemusí řidič vážit cestu přes celou republiku jenom proto, aby požádal o řidičák. Může se zastavit na kterémkoliv nejbližším úřadu, kde odbor s touto službou mají. Na stejném místě si jej také o pár týdnů později vyzvedne.

Výměna řidičského průkazu ve správném termínu je zadarmo. Stačí přinést dosluhující řidičák a občanku. Fotografie budou pořízeny na místě a do 20 dnů máte řidičský průkaz na dalších deset let doma. Jen nezapomenout...

Kdy požádat?

O vydání nového řidičského průkazu je možné požádat nejdříve tři měsíce před koncem platnosti toho dosluhujícího. S ohledem na dobu, kterou úřady mají na vyhotovení nového dokladu, bychom ale neměli otálet déle než do dvaceti dnů před posledním dnem.

Pokud ani to z jakéhokoliv důvodu nestihneme, je tady ještě možnost expresního vyřízení do pěti pracovních dnů, za jejíž využití ale zaplatíme 700 korun. Není to sice suma, která by patrně řidiče zruinovala, nicméně pokud je vydána zbytečně, zdá se o to větší. Stejný poplatek platí za rychlé vyřízení i v případě, že se rozhodneme požádat o vydání nového průkazu v průběhu doby jeho platnosti. Za vydání nového průkazu v běžné lhůtě dvaceti dnů mimo konec platnosti stávajícího průkazu zaplatíme 200 korun.

Abyste nemuseli na úřad dvakrát

Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu je úřední úkon jako každý jiný, a proto je nutné si s sebou “k okýnku” kromě průkazu s končící platností přinést také občanský průkaz. Dobrou zprávou je, že to je v podstatě vše, co potřebujeme. Žádost o výměnu řidičského průkazu vyplníme přímo na úřadu a na stejném místě budou pořízeny i fotografie. Peníze si připravíme jen ve výše uvedených případech. Starý průkaz si zatím odnesete domů a vrátíte jej až při vyzvednutí nového.

Žádný velký problém

Jak je vidět, výměna řidičského průkazu není žádnou složitou záležitostí. Na mnoha úřadech je dokonce možnost předem se objednat na stanovenou hodinu, a tak je velká šance, že ani nebude nutné dlouho čekat. Proto je určitě lepší včas zkontrolovat termín platnosti řidičského průkazu a vše zařídit bez odkladů. Prvním dnem, kdy řidičský průkaz propadne, totiž ztrácíme oprávnění sedat za volant se všemi důsledky, které z porušení pravidel může policie vyvodit. Jen letos čeká cesta na úřad téměř devět set řidičů.