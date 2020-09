Koronavirus komplikuje firmám život. Dodávky do zahraničí váznou

„Teď jsme dodali testovací linku pro senzory metrologickému ústavu ve švýcarském Bernu. Naši by to tam měli oživit a testovat, ale nemůžou, museli by nejdřív do karantény. Dva týdny by tam dřepěli na hotelu, zatím nevím, jak to budeme řešit,“ řekl generální ředitel společnosti Miroslav Václavík.

Zakázku na dodávku manipulátorů na výměnu nástrojů pro obráběcí stroje má podle něj VÚTS také v čínském Wu-chanu, odkud shodou okolností nový koronavirus zřejmě pochází. I tam by bylo třeba zařízení instalovat. „Sami si to nainstalovat neumí, tak to teď řešíme,“ dodal ředitel společnosti.

Úbytek zakázek

Liberecký VÚTS je pracovištěm zaměřeným na aplikovaný výzkum. Původně byla firma zaměřená na textilní stroje, s útlumem textilního průmyslu ale rozšířila záběr i do dalších oblastí. Konstruuje a vyvíjí stroje a zařízení i pro průmysl sklářský, gumárenský, potravinářský, polygrafický nebo automobilový. Právě v automobilovém průmyslu už ale podle Václavíka v souvislosti s koronavirem a útlumem výroby pocítili úbytek zakázek.

Na výzkumu a vývoji VÚST úzce spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci, ale i s řadou průmyslových podniků doma i v zahraničí. V roce 2013 se firma přestěhovala z centra Liberce do nového špičkově vybaveného výzkumného areálu v severní průmyslové zóně. Na svém kontě má dnes kolem 90 patentů a užitných vzorů.

Mezi významné inovace na světové úrovni z poslední doby patří vzduchový tkací stroj pro 3D tkaniny. Odbyt má VÚTS hlavně v tuzemsku, export tvoří zhruba 30 procent. Obrat firmy s více než 200 zaměstnanci se pohybuje kolem 300 milionů korun.

