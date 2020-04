Zmatky kolem žádostí o půjčku. Program Covid II zatím vyčerpán, prý až podezřele rychle

Půjčky od 10 tisíc až do maximální výše 15 milionů korun, celkový objem programu 1,5 miliardy korun, úroky zaplacené státem a zároveň i ručení státu do výše 80 procent. To byla samozřejmě velmi lákavá příležitost pro řadu podniků i živnostníků, kteří kvůli opatření vlády nemohou vykonávat svoji činnost.

Složité vyplňování žádosti

Dosáhnout na půjčku však nebylo vůbec snadné. K dispozici byly příslušné formuláře (7 příloh + výkazy), včetně návodu. V tomto postupu bylo uvedeno, že podaná žádost musí obsahovat 3 přílohy - žádost, příloha PXC a příloha ACX, kterou vyplňuje příslušná banka. „Jenže po kontaktování banky ihned po spuštění měli pracovníci k dispozici pouze manuál, ale dál nevěděli nic,“ vysvětlil předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner.

Mnohem horší ale podle něj bylo, že během dvou hodin se na stránkách ČMZRB objevilo sdělení, že příjem žádostí je ukončen. „Po jednání s Krizovým štábem na MPO nám zde řekli, že systém po přijetí 700 žádostí další příjem přerušil,“ doplnil Wiesner, který proto kontaktoval ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Poté došlo k restartu systému, později odpoledne byl ještě navýšen limit z 1,5 miliardy na pět miliard.

Až podezřele rychle

Havlíček potvrdil, že druhé kolo programu Covid II proběhne 20. dubna. Snad už bez problémů a s možností žádat o půjčku i pro firmy z Prahy, což nyní nebylo možné. Někteří podnikatelé však tvrdí, že první část programu, tedy zmíněných 1,5 miliardy, bylo vyčerpáno až podezřele rychle.

„Žádost jsme vyplňovali téměř hodinu a půl. Docela by mě zajímalo, jak to mohlo 700 lidí stihnout dřív. Jakoby věděli, co se po nich bude chtít dopředu,“ podivoval se jeden drobný živnostník. Uvidíme, jak bude vypadát druhé kolo. Zatím věříme, že je všem měřeno stejným metrem, byť se vláda v pomoci firmám či živnostníkům zatím příliš nepředvedla.

KAM DÁL: Takhle pracuje vláda odborníků: Schillerová asi znovu upraví návrh na vyplacení peněz živnostníkům.