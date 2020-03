Jan Hrušínský: Od jara si s Alenkou a Andrejem budeme hrát na EET

/KOMENTÁŘ/ Jedním z největších úspěchů Babišovy vlády bude letošní zavedení EET do šatny na kabáty v Divadle Na Jezerce. Paní Schillerová a pan Babiš trvají na informaci o každém pověšeném kabátu v našem divadle. Už na jaře budeme mít EET!

Nakoupil jsem asi za 40 000 korun tiskárny a pokladničky, nechal upgradeovat pokladní systém na vstupenky, kupuji certifikáty a registrace, do foyer musím zavést wifi a od jara si s Alenkou a Andrejem budeme hrát na EET. Chápu je. Ekonomika se pod jejich rukama hroutí.

Nejhorší ekonomický výsledek

V únoru 2020 měla Česká republika nejhorší ekonomický výsledek za posledních 30 let. Státní rezervy pod Babišovým vedením mizí, zlato z trezorů ČNB se rozpouští ve slevách na vlak a v dotacích pro Agrofert. Tam EET není a nebude, protože Andrej je prý poctivý. Navíc mu, jak všichni víme, Agrofert ani nepatří.

Pan prezident řekl, že EET v šatně na kabáty je krok správným směrem. Šatna v DNJ stojí 10 korun. Jsem si jist, že informace o každém kabátu na Jezerce postaví národní hospodářství na nohy.

Před šatnou Divadla Na Jezerce se sice začnou tvořit nepříjemné fronty a lidem to ztrpčí život, ale nevadí. Když nám už sedm let nevadí fronty na D1, proč bychom nemohli mít něco podobného i v divadlech. Prostě to jako idioti všichni uděláme.

- Jan Hrušínský -