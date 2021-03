Jan Hrušnský: Proč ještě čtvrtina národa preferuje populistické gangstery, desetina nácky a desetina sociální-komunisty?

/KOMENTÁŘ/ Prezident České republiky 2021: „Vím ze své zkušenosti, paní moderátorko, že každý školák má radost, když se nemusí učit.“ Předseda vlády České republiky 2021: „Maturita není důležitá.“

Karel Čapek 1938: „Selže-li vzdělanost, přihlásí se k životu barbarství a násilí.“ Následně tehdejší "Parlamentní listy" uštvaly Čapka k smrti. Stejnou vinu měli i jejich anonymní čtenáři.

Mají být z Čechů blbci?

Jak to o komunistech říkal hrdina protinacistického odboje - generál Fajtl? „Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“ Cožpak voliči těhle dvou komunistických mamlasů chtějí, aby se do budoucna stali blbci i ze všech ostatních Čechů? To už se asi nedá jinak vysvětlit.

Existuje nějaká seriózní studie, proč lidé volí tak neschopné vůdce? Z blbosti? Z nevědomosti? Kvůli krátkodobým výhodám? Z chamtivosti a vyčůranosti? Z nedostečného vzdělání? Znám asi tři lidi, kteří mají maturitu a přesto tyhle dva volili. Dokonce i jeden vysokoškalák. Tak mi to, milí Češi, prosím vás vysvětlete. Já tomu nerozumím.

Je tohle vůbec možné?

Proč stále ještě čtvrtina národa preferuje populistické gangstery, desetina nácky a desetina současné sociální-komunisty? Jak je to po osmileté zkušenosti možné? Jak je to po padesáti letech totality ve 20. století možné?

Jejich voličů je dohromady stále téměř 40%. Chtějí ti lidé, aby bylo hůř? Ještě hůř? Aby se sami měli hůř? Mám dojem, slíbí-li Babiš svým voličům, že bude hůř, budou ho nadšeně volit. Že by nový volební slogan? Bude hůř.

