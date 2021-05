Kultura pomalu ožívá. Kam vyrazit příští týden do muzea, na výstavu nebo za módou? Co nás pobaví online?

Příští týden můžete zahájit výšlapem na Pražský hrad, který se od 3. 5. otevírá veřejnosti vždy od 6:00 do 22:00, a to po dlouhé pauze kvůli rozhodnutí prezidenta. Pokud budete chtít navštívit zahrady Hradu a horní část Jeleního příkopu, můžete tak učinit pouze v čase mezi 10. a 18. hodinou. Vstupenky jsou k zakoupení přímo na místě u Zlaté uličky. Prohlídkový okruh bude zahrnovat mimo jiné katedrálu sv. Víta, Starý královský palác a věž Daliborku. Jediným omezením hradní prohlídky je hlídání počtu návštěvníků v objektech. Do celého areálu se po pěti letech podíváte bez bezpečnostních kontrol.

Za módou do pražských Holešovic

V následujícím týdnu můžete vyrazit na módní přehlídky v rámci projektu Mercedes-Benz Prague Fashoin Week, která se letos koná v areálu Pražské tržnice v Holešovicích. Potrvá denně až do 6. května. Těšit se můžete na prezentaci jarních kolekcí uznávaných návrhářů. To vše bude probíhat za dodržování pandemických opatření. Přehlídky budou v reálném čase promítány na dvou obrazovkách a návštěvníci tak mají poprvé v historii možnost vidět týden módy prostřednictvím autokina.

Ve středu 5. 5. se od 9:00 otevírá i Národní technické muzeum v Praze a zve návštěvníky například na výstavy Česká stopa v historii výpočetní techniky, která se zaměřuje jak na vývoj výpočetní techniky ve světě, tak i na vývoj výpočetní techniky v Československu. Dále můžete do muzea zavítat i na výstavu Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte, která připomíná 90 let činnosti našeho nejznámějšího motocyklového výrobce vystavením pěti desítek motocyklů.

Online v divadlech

Již v pondělí vás čeká také premiéra divadelního souboru Spitfire company s multimediálním projektem MetaBALETKY. Na toto jedinečné představení, které kombinuje divadlo a film a přináší syrový příběh ženy, která čelí strachu promluvit a sbírá sílu postavit se nerovnému soupeři, se můžete připojit denně od 20:30 online až do 6. 5.

V pátek 7. 5. se můžete podívat na představení Pokoušení, a to v divadle Feste. Hra Václava Havla vám odhalí, jakou roli v našich životech hraje loajalita a zdali by se její chápání nemělo posouvat.

Z Čapkem na Dobříš

Od soboty pak můžete navštívit výstavu Cesta do hlubin robotovy duše, která se koná v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti nedaleko Dobříše. Bude uvedena u příležitosti vzniku hry R.U.R. Karla Čapka, v níž se poprvé objevilo, dnes již mezinárodní, slovo robot. Na výstavě můžete vidět jak nové dílo, znázorňující robota od Michaela Stránského, tak i původní figurku robota, která byla majetkem rodiny Čapků.

Podpořte české a slovenské ZOO

V neděli se pak můžete připojit online na benefiční koncert Hrajeme pro 20 ZOO. Tento unikátní koncert proběhne formou OpenAir na zahradě Lidových sadů, které jsou součástí Zoologické zahrady Liberec. Online připojeným divákům zahrají od 17 hodin No Name, Mig 21, Rybičky 48 a Dan Bárta a další.

