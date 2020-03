Povolejte armádu a vyhlaste stanné právo, má jasno starosta Pavel Novotný

Česko má za sebou kvůli pandemii koronaviru den v karanténě. Konečně byl sestaven krizový štáb, v jehož čele stojí epidemiolog Roman Prymula. Ovšem je vidět, že mnoho lidí na nařízení doslova kašle. Shlukují se, dokonce pořádají pikniky, nenosí roušky. Doporučení odborníků je přitom odlišné - co nejvíc omezit kontakt a pokud možno zůstat doma. Co si o tom myslí člen ODS a starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný?

/KOMENTÁŘ/ Se svoláním ústředního krizového štábu konečně začal fungovat systém řízení. Co ovšem fatálně selhává, je bohužel velká část civilního obyvatelstva.

O systému a jeho mouchách mi fakt nikdo nemusí nic říkat. Teď je ale důležité bezvýhradně respektovat doporučení. Zbytek se dořeší, až bude po všem. Kdo je venku bez pokrývky úst a nosu, má rovnou dostat pendrekem, tečka.

Ignorování přijatých opatření

Nemá smysl to dál rozebírat. Flagnantní ignorování přijatých opatření a doporučení. Domnívám se, že má-li být dosaženo cíle, kvůli kterému byla opatření přijata, pak jsou (nikoli vinou krizového řízení) přijatá opatření pro jejich ignorování částí obyvatelstva ZCELA nedostačující.

Povolat armádu a zpřísnit nařízení, nekompromisně sankcionovat jejich porušení, stav hraničící se stanným právem.

Ignorantů je prostě venku moc. Pakliže to chtějí zastavit tak, aby to za měsíc kulminovalo, já nevím na pěti tisících ofiko nakažených (padesáti real) a pár desítkách mrtvých, pak je třeba vynutit si to po zlém.

