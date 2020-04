Petr Fiala: Lží už zaznělo hodně. Před námi vidím povinnost a příležitost, ne obžérství vlády

Letošní Velikonoce se všichni snažíme prožít ve sváteční atmosféře a pokud možno si zachovat alespoň některé domácí zvyky, které k tomuto svátku patří. Nemám ale pochybnosti o tom, že každý z nás myslí na to, co bude dál. Jak zvládneme koronavirovou krizi zdravotně, jestli se nám podaří zatím příznivou tendenci udržet. Stále častěji přemýšlíme i nad tím, jak ji zvládneme ekonomicky.

Líbivá slova předsedy Fialy. Ale povede se je uvést do praxe?

Letošní Velikonoce se všichni snažíme prožít ve sváteční atmosféře a pokud možno si zachovat alespoň některé domácí zvyky, které k tomuto svátku patří. Nemám ale pochybnosti o tom, že každý z nás myslí na to, co bude dál. Jak zvládneme koronavirovou krizi zdravotně, jestli se nám podaří zatím příznivou tendenci udržet. Stále častěji přemýšlíme i nad tím, jak ji zvládneme ekonomicky.

/KOMENTÁŘ/ Máme naději, že po Velikonocích začneme s opatrnou obnovou normálního života v naší zemi. Abychom nepromarnili, čeho jsme trpělivostí, odpovědností a sebeodříkáním dosáhli, bude se muset postupovat mnohem rozumněji a uvážlivěji než na začátku krize. Nesmí se opakovat lži, propaganda a zmatky. Výmysly o tom, že všechno, co potřebujeme, máme, a to, co nemáme, už je na cestě. Pravda je taková, že dodnes všechno potřebné nemáme. Dokonce ani pro ty nejohroženější – domovy pro seniory a lidi v sociálních službách. A stále slyšíme, že nemáme problém. Máme.

Kolikrát jsme byli svědky pokrytectví?

Většina lidí schvaluje razantní karanténní postup, jaký jsme u nás zvolili. I já jsem spolu se svými kolegy pro něj hlasoval v Poslanecké sněmovně. Zároveň ale, pokud ne většina, tak velká část národa vidí i to, v jakých manažerských zmatcích ze strany vlády se to celé dělo. Kolik lží zaznělo. Kolikrát jsme za tu dobu byli svědky pokrytectví. Kolik bylo propagandy o rouškách, které přitom lidé sami šili pro sebe i pro zdravotníky v první linii. Uplynulý týden jsme oznámili vládě, že už od nás nedostane žádný nový bianco šek. Lidé zvládli kritické týdny. Naše povinnost je být hlasem lidí, které vláda neslyší a neposlouchá.

Budeme pokračovat v tlaku na ekonomickou pomoc živnostníkům a zaměstnancům, ale i firmám – ta je stále nedostatečná. Ale je třeba začít dávat i pozor, aby peníze nesměřovaly do podniků, které krizí poškozené nebyly. Samozřejmě, že předseda vlády a jeho tým, většinou pocházející z holdingu a jeho okolí, si nedokáže na vlastní kůži představit, o čem je řeč: dotace tečou, potravinářský a zemědělský byznys mu funguje, krize kolem střetu zájmů byla dočasně odložena. A jeho klientelistický stroj funguje dál.

Do třetice podáme vládě ruku

V nejbližších hodinách představíme manuál ODS pro opětovné „zapnutí“ České republiky – seznam kroků a postupů, abychom co nejbezpečněji prošli náročným procesem a neztratili náskok. Byli jsme jako ODS první, kdo už v lednu upozorňoval, že se blíží velký problém. Byli jsme po zavedení restriktivních opatření první, kteří představili ekonomický bypass pro nejvíce postižené živnostníky a zaměstnance. Vláda se jím inspirovala, s ničím vlastním nepřišla. Nyní do třetice podáme ruku vládě a budeme ji kontrolovat. Nebudeme dále souhlasit s žádným neodůvodněným prodlužováním nouzového stavu a omezujících zákazů. Ale ani nenecháme rozvrátit naši zemi ekonomicky.

Jeden bilion korun, o kterém nedávno mluvil premiér, je třeba brát s velkou rezervou. Z nedávné doby si pamatujeme pohádky o bilionových investičních seznamech. Ale pravdou je, že hospodářství bude potřebovat obnovu – a takzvané helikoptérové peníze ​​z těchto týdnů nebudou stačit. A vláda svůj stín nepřekročí, ani najednou neobjeví kompetence a schopnosti, které nikdy neměla.

Proto už nyní připravujeme strategii, jak můžeme v České republice udělat z krize novou šanci. Pokud dnes pomůžeme zdravým firmám, tak většina z nich vyjde z krize živá – oslabená, ale životaschopná. Kde máme problém a co máme příležitost a povinnost změnit, to je efektivní stát. Znovu půjde o charakter státu. Nemám pochybnosti, že levicová vláda se bude pokoušet zvyšovat daně, rozšiřovat schémata podpory silných a přikrýt předkrizové ​​deficity a nesmysly nálepkou koronakrize. Pokud až dosud nedokázali věci řídit rozumně a efektivně (vzpomeňte si, jak stavěli cesty, jak zvyšovali byrokracii a jak vyráběli nové deficity), tak teď to bude jen horší. Já naopak říkám, že je před námi POVINNOST A PŘÍLEŽITOST.

Žádná dieta občanů

Nyní bojujeme o zdraví a životy. Snažíme se poskytnout ekonomický bypass postiženým. Ale hned nato nás čeká výzva, povinnost a příležitost, jaká se neopakuje. Pochopit krizi jako šanci. Začít rychlý přechod na efektivní stát, ve kterém z HDP nebudou ujídat byrokratické procesy. Odmítnout obžerství vlády a dietu občanů – to znamená odmítnout nové a vyšší daně.

Zatímco obnovíme po všech stránkách plnohodnotný život v naší zemi, máme čas o tom přemýšlet a sbírat síly a nápady. Protože potom nastane povinnost i příležitost. Zvládne ji současná vláda? Zkušenost říká, že sotva. Ale život se nezastaví a my dosáhneme změny.

KAM DÁL: Historie tradičních svátků jara: Umučení Krista, zmrtvýchvstání a pak ještě pondělí.