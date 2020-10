Petr Fiala: Situace kolem koronaviru se totálně vymkla z rukou, dodržujte nařízená opatření

/KOMENTÁŘ/ Dnes jsem společně s ostatními předsedy parlamentních politických stran jednal s premiérem Babišem a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o současné alarmující situaci v souvislosti s šířením koronaviru v České republice.

Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému.

Strategie nebyla úspěšná

Situace se vládě totálně vymkla z rukou a jinak, než společně, to nezvládneme. Možná se v tuto chvíli pandemie netýká zdravotně přímo Vás, ale týká se třeba Vašich blízkých nebo přátel. Ale hlavně, další vypnutí země z důvodu přetížených zdravotnických kapacit by se ekonomicky týkalo úplně všech. Prosím, buďme zodpovědní a zvládneme to.

Faktem je, že vládní strategie byla dosud neúspěšná. Nedokázali jsme druhou vlnu ani přibrzdit, ani ji nemáme pod kontrolou, a ani dnes jsme nedostali uspokojivé odpovědi na některé otázky.

Testování je dosud nedostatečné a trasování nestíhá nárůst. Při současné rychlosti viru už zřejmě ani stíhat nebude.

Všichni musíme zabrat

Proto musíme všichni znovu zabrat a v tuto chvíli je asi jedinou naší zbraní 14denní disciplína a sebezapření, musíme to prostě zkusit. Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost.

Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji.

Nepodceňujte prosím současný stav, buďte ohleduplní a zodpovědní. Musíme to společně zvládnout.

