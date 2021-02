Senátor Láska: Babiš zná jen jednu metodu vyjednávání - vyhrožování a vydírání

/KOMENTÁŘ/ Takovým stylem to proběhlo v Senátu, při projednávání daňového balíčku, který byl vinou jeho neschopnosti paskvilem. Babiš chtěl po senátorech, aby ho zachránili a změnili balíček podle jeho představ. Tak nám tedy vyhrožoval: „Buď uděláte to, co chci já, nebo váš návrh smetou moji poslanci ve Sněmovně a já na Vás svedu, že kvůli vám nedostanou obce kompenzace a kvůli vám bude zruinován státní rozpočet.“

Předpokládám, že takhle probíhalo ve Sněmovně i "vyjednávání" o prodloužení nouzového stavu. Že nouzový stav prodloužen nebyl, je jen výsledek selhání jediné Babišovy vyjednávací taktiky, kterou umí: vydírat a vyhrožovat.

Likvidace malých podnikatelů a podpora kámošů

Navíc nouzový stav není alfa a omega boje s covidem-19. Babiš ho měl k dispozici spousty měsíců. A k čemu ho využil? K předraženým nákupům šmejdů z Číny. K likvidaci malých podnikatelů a podpoře svých velkopodnikatelských kámošů pomocí nespravedlivých a protiústavních zákazů. K vydávání opatření, které mu pro neodůvodněnost a nesmyslnost rušil soud. A ve výsledku mu několikaměsíční nouzový stav sloužil k tomu, aby, co se covidu týče, udělal z Česka ostudu a strašáka Evropy.

Ne, není to o tom, jestli budeme, nebo nebudeme prodlužovat nouzový stav. Je to o kvalitě naší vlády. O její ochotě a schopnosti dělat správná a účinná opatření. Může je dělat i bez nouzového stavu, akorát k tomu bude potřebovat trochu víc úsilí a ochotu spolupracovat s dalšími subjekty. Už jí nebudou stačit chaotická oznámení na nočních tiskových konferencích vlády.

Gauner dostal šanci, jak průsery hodit na opozici

Je mi jasné, že o to se vláda ani nepokusí. Místo toho pravděpodobně na všechno rezignuje a všechno bude svádět na opozici, která jí neprodloužila nouzový stav. Bude to mnohem jednodušší, než se pokusit opravdu zabrat, komunikovat a spolupracovat.

Možná opozice poskytla gaunerovi vcelku snadnou možnost, jak svoje průsery hodit na ni. Jenže nejde donekonečna dělat gaunerovi křoví, usnadňovat mu jeho kšeftíky a ve finále stejně vidět umírat lidi.

Já vás prosím, zkusme to Andrejovi nesežrat. Má teď stejnou možnost bojovat s covidem, jako za nouzového stavu. Pokud to neudělá a alibisticky se schová za příležitost hodit všechno na opozici, bude za průser, který bude následovat, odpovědný on. Stejně, jako je zodpovědný za děsivý stav země, do něhož ji dostal během několikaměsíčního nouzového stavu, který měl tak luxusně a dlouho k dispozici.

- Václav Láska, senátor -

KAM DÁL: Senátor Fischer: Vláda a prezident nás vší silou táhnou na východ. Gubernií Ruska či čínskou provincií jsme ale stále jen v jejich horečnatých snech.