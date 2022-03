Bohumil Hrabal mířil k dobře placenému povolání, pak se ale protloukal životem, jak to šlo. Za co utrácel horentní sumy?

S mladým Bohumilem to jeho rodiče neměli právě jednoduché. Nebyl žádným vzorným studentem - propadl už v primě na gymnáziu a stejně tak si zopakoval i kvartu. Pak už ale všechno šlo o něco lépe a po maturitě v Nymburku se vydal ještě na další studium latiny do Českého Brodu a tady složil i druhou maturitu. Tu potřeboval k přijímacím zkouškám na práva. Dříve nevalný student s přestávkou, kterou si vynutila druhá světová válka, dostudoval a stal se tak doktorem práv. Tím ale jeho spojení s tímto oborem končí. Dál se už světem a životem protloukal po svém.

Vynikající posluchač i vypravěč

Bohumil Hrabal byl svérazná osobnost, to také potvrzovali jak jeho známí a také první posluchači jeho příběhů z pražské hospody U Zlatého tygra, kde byl stálým hostem, tak i lidé, s nimiž se setkal na nejrůznějších pracovištích. Byl ale hlavně velmi pozorným posluchačem. A právě vyprávění ostatních a také bedlivé sledování dění kolem sebe mu přinášelo náměty, jež dokázal dokonale zpracovat. Tušíte třeba, kdo se stal předlohou pro jeho Francina z Postřižin nebo pro mladého číšníka Jana Dítěte z knihy Obsluhoval jsem anglického krále?

Inspirace v nevlastním otci

Dětství budoucího spisovatele, ostatně ani jako jeho celý život, nebylo tak docela jednoduché. Otec se k synovi nehlásil a jeho svobodná matka ho musela dát na výchovu k rodičům. Brzy se na ni ale usmálo štěstí v podobě Františka Hrabala, obchodníka a později hlavního účetního v pivovaru v Polné. Mladému Bohumilovi tak stačilo pečlivě pozorovat rodinu a svého nevlastního otce a předobraz své budoucí slavné literární i filmové role Francina byl na světě.

Kam přišel, tam hledal příběhy

Stejně tak mu později život za války přivedl do cesty službu na nádraží a další nápad. Tentokrát se “narodily” Ostře sledované vlaky. Někdy stačilo zajít do hospody, ať už v Praze ke Zlatému tygrovi, nebo na chatě v Kersku, kde byl Bohumil Hrabal také velmi častým hostem. Právě tam se také setkal s upovídaným číšníkem, který mu při pravidlených návštěvých svěřil prakticky celý svůj život z doby před druhou světovou válkou. V té chvíli jistě netušil, že se jeho příběh bude jmenovat Obsluhoval jsem anglického krále a stane se natolik slavným, že vejde do dějin dokonce i potyčkou, kdy věhlasný režisér Jiří Menzel neváhal přímo na festivalu v Karlových Varech sešlehat prutem producenta Jiřího Sirotka, jehož vinou málem z natáčení této geniální předlohy sešlo.

Kočky zaháněly Hrabalovy deprese

A jak to bylo s pověstnými kočkami známého spisovatele? Nespočet těchto čtyřnohých přítelkyň mu dělalo společnost po smrti jeho milované ženy Elišky. Okamžik, kdy ji nenávratně ztratil, vyvolal u citlivého spisovatele hluboké deprese a svůj smutek tak alespoň trochu zahnal právě díky kočkám, za které - jak sám přiznával - utratil opravdu hodně peněz a staral se o ně téměř až do své smrti. Do Kerska za kočičkami jezdil i v době, kdy už mu zdraví příliš nesloužilo. Když jej ale zradilo definitivně a on musel do nemocnice, přinesly zanedlouho noviny zprávu, že vypadl z okna v pátém patře. Jedna z verzí, která vysvětluje jeho úmrtí, mluví o nešťastné náhodě při krmení holubů. O tom, jestli se takovému vysvětlení dá s jistotou věřit, si ale asi nemůže být jistý nikdo.

Zdroj: wikipedie, ČT

