Děsivá metoda mučení: Krvavý orel v podání Vikingů mohl být hrůznou skutečností, odhalují vědci

O brutalitě Vikingů se mluví odedávna, byli ale doopravdy schopni takového násilí, jaké by představovalo mučení metodou krvavého orla? Podle těch, kteří nedají na ústní podání, ale spokojí se pouze s jednoznačnými důkazy a psanými kronikami, jde jen o legendu. Vikingové totiž po sobě a hlavně svém životě mnoho takových důkazů nezanechali. Stále častěji se ale nyní historikové přiklánějí k názoru, že rozhodně nejde o žádnou báji nebo básnická díla, ale o poměrně přesný popis skutečnosti. Bohužel. O co tedy vlastně mělo jít a proč se tomuto mučení říká právě krvavý orel?

Jen pro silné povahy

Pokud byl krvavý orel skutečně praktikován, musely každému vstávat vlasy na hlavě už jen při vyslovení jeho názvu nebo i jeho náznaku. Vždyť odsouzenec k takovému osudu byl položen na břicho a jistě také důkladně přivázán. To, co následovalo, bylo totiž doslova neskutečné. Záda nebožáka byla ostrým nožem rozříznuta a jeho žebra oddělena od páteře. Pokud by ještě v té chvíli mučený žil, byla žebra zvednuta a z útrob hrudníku vytaženy plíce, jež měly představovat orlí křídla. Již jen popis takového zacházení člověka s člověkem dává otázku, co je to vlastně lidství. Jak ale z historie dobře víme, nic není nemožné.

Hrůzná metoda zaujala i vědce

Tahle mučicí metoda je natolik šílená, že zaujala i současné vědecké kapacity a lékaře, kteří se snaží přijít na to, zda je něco takového vůbec proveditelné. Vznikla tak například studie, která se jí zabývá. Vědci ale nejprve museli vyřešit základní otázku. Šlo v případě krvavého orla “jen” o vyřezání tohoto motivu do kůže na zádech odsouzeného, nebo se jednalo opravdu o vyvrácení žeber? Vzácné dochované písemné zmínky se v popisu kruté metody rozcházejí, většina z nich se ale přiklání k té šílenější verzi.

Smrt přicházela brzy

Lékaři se proto rozhodli odhadnout dobu, po kterou mohl týraný člověk vnímat svůj osud. Došli však k závěru (snad naštěstí), že takový člověk by musel zemřít velmi brzy, navíc provedení takového rituálu tak, aby člověk nebyl zabit hned na počátku, by bylo velmi obtížné i v dnešní době s využitím všech moderních technologií. Mohli tedy něco takového i při všem krutém úsilí dokázat dávní Vkingové s poměrně primitivními možnostmi?

Nic není nemožné

Přes veškerou nejistotu, která takové zvěsti provází, se vědci ale nakonec přiklonili k názoru, že se Vikingové skutečně mohli svým nepřátelům mstít až tak hrůznou metodou. Historikové k tomu dodávají, že by se v takovém případě pravděpodobně jednalo o pomstu za zvlášť zavženíhodné skutky. Za ty ale Vikigové považovali v první řadě zneuctění své vlastní nebo člena rodiny. Právě čest a prestiž byly hlavními devizami, pro které neváhali bojovat, ztrácet i získávat doslova vše. A právě pověst bojovníka, který se odhodlal takto nesmlouvavě pomstít svému sokovi, mohla být doslova k nezaplacení. Kdo by si potom dovolil odporovat nebo se jen přiblížit s jiným než dobrým úmyslem?

I když se to tedy může zdát neuvěřitelné, krvavý orel si pravděpodobně vybral svoje nebohé oběti. Dějiny byly, jsou a bohužel také budou kruté - stejně jako lidstvo samo.

Zdroj: Science alert, The University of Chicago

