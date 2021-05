Hrdinské gesto, o kterém nevěděla ani jeho žena. Příběh Nicholase Wintona dojímá dodnes

„Sedí zde někdo, kdo vděčí Nicholasu Wintonovi za svůj život? Pokud ano, ať se prosím postaví,” sdělila v roce 1988 v pořadu That's life moderátorka televizní stanice BBC. Téměř celý sál povstal a ohromený a skromný hrdina nemohl zakrýt dojetí stejně jako miliony diváků u televizních obrazovek.

Za tímto překvapením stála jeho žena Greta, která se o jeho hrdinském činu dozvěděla náhodou, když objevila seznam zachráněných dětí na půdě jejich společného domu. Winton totiž nepokládal jeho záchrannou akci z roku 1938 za nic výjimečného.

Místo dovolené záchrana ohrožených dětí

V roce 1938 už bylo jasné, že Židé jsou na okupovaných územích nacisty ohrožení na životě. Nicholas Winton měl sám německo-židovský původ, ale narodil se již ve Velké Británii. Když už se schylovalo k druhé světové válce, pracoval jako bankovní úředník.

Nicholas Winton tedy zrušil plánovanou dovolenou ve Švýcarsku a rozhodl se zapojit do aktivity Britského výboru pro uprchlíky z Československa. Tehdy se jednalo také o Židy, kteří před nebezpečím utekli z Německa a Rakouska. Po listopadové Křišťálové noci, kdy nacisté zničili více než sedm tisíc židovských obchodů, přes tisíc synagog, více než 90 Židů bylo zabito a 30 000 odvlečeno do koncentračních táborů, bylo nutné přejít do rychlé akce. Místo do Švýcarska tak Winton odjel vyjednávat do Prahy.

Pod dohledem gestapa

Britský výbor pro uprchlíky měl totiž svou pobočku právě v našem hlavním městě. Nicholas Winton musel společně se svými kolegy pod dohledem gestapa urychleně vymyslet, jak dostat co největší počet židovských dětí do Velké Británie, aby je zachránil před jistou smrtí.

Všem bylo potřeba najít náhradní rodiny, zajistit povolení k pobytu a britské vízum. K práci bankovního úředníka si tak připojil činnost, která měla v důsledku za výsledek záchranu 669 židovských dětí. Vlaky z Prahy do Londýna začaly jezdit od 14. března do 2. srpna. Ještě jeden plánovaný vlak s dětmi, který Prahu opouštěl 1. září, už se do Velké Británie nedostal.

Mlčeti zlato?

Nicholas Winton se po tomto hrdinském činu vrátil k práci bankovního úředníka. Nejzajímavější je skutečnost, že o své aktivitě před válkou nikdy s nikým nemluvil. Nepochlubil se ani vlastní rodině, které později sdělil, že něco podobného vnímal za samozřejmost.

Odhalení z roku 1988 dojalo celý svět. Nicholas Winton se dožil 106 let a 19. května by oslavil 112 let. Budiž den jeho narození důležitým mezníkem, který připomíná, že záchrana lidských životů by měla být samozřejmostí pro nás pro všechny.

