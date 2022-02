Japonec vládl ostrovu s kulometem. Úder pánví do hlavy okupaci ukončil

Piloti měli na svých mapách zakreslené ostrovy, kde mohli v případě nutnosti přistát. Nišikaiči našel na mapě ostrov Niihau patřící k Havajskému souostroví a formálně byl součástí území Spojených států amerických. Podle japonské rozvědky byl ostrov neobydlený, což ovšem nebyla pravda. Ostrov patřil rodině Robinsonových (žili na nedalekém větším ostrově), která zde provozovala farmu, a na ní pracovalo na dvě stovky místních domorodců. Když Nišikaiči nouzově přistál na ostrově, brzy zjistil, že není sám.

K jeho stroji totiž přišel jeden z domorodců jménem Howard Kaleohano, který pomohl otřesenému Nišikaičimu z kokpitu. Při té příležitosti mu naštěstí sebral jeho pistoli. Odvedl Japonce k sobě domů, kde mu jeho žena připravila jídlo. Postupně se na Japonce chodili dívat místní obyvatelé, z nichž mnozí měli japonské kořeny. Zatím nikdo netušil, že právě vypukla válka a japonské letectvo přepadlo Pearl Harbor. To se ovšem změnilo v noci, kdy přišla radiová depeše z amerického velitelství.

Okupace kulometným vozíkem

Když se Nišikaiči probudil, přišel za ním muž jménem Harada, který byl původem Japonec, a rychle ho odvedl pryč. Později spolu dlouze rozmlouvali a Nišikaiči dokázal přesvědčit Haradu, že Japonsko právě vítězí ve válce, ovládne Spojené státy a srazí nepřítele na kolena. Harada se rozhodl, že bude Nišikaičimu pomáhat i se svou ženou.

Harada během následujících dní získal zpět Nišikaičiho pistoli a navíc i brokovnici. Oba tak byli ozbrojení a mohli začít prosazovat na ostrově své zájmy. Dva domorodce zajali, svázali a zavřeli do jedné chýše. Kaleohano to ale viděl a varoval všechny ve vesnici, aby utekli. Podařilo se mu spolu s několika dalšími odplout na domorodém člunu pryč, aby našel pomoc. Nejbližší ostrov byl ale deset hodin plavby.

Nišikaiči mezitím odmontoval z vraku svého Zera kulomet, umístil ho na dřevěný vozík tažený oslem a s takovou účinnou zbraní pak procházel vesnicí. Jen tak z legrace pálil do chýší. Aniž to tušil, právě se zapisoval do dějin, protože byl jediným Japoncem, který dokázal ovládnout a okupovat americké území.

Nikdy nestřílej dvakrát na Havajce

Ne všichni místní z vesnice utekli. V jedné chýši byl Ben Kanahele se svou ženou. Kanahele byl nejsilnější a největší obyvatel ostrova. Japonec na něj sice mířil brokovnicí, ale Kanahele na něj skočil a došlo k boji. Nišikaiči po něm dvakrát vystřelil ze své pistole, ale tím mohutného Havajce jen naštval. „Nikdy na Havajce nestřílej více než dvakrát, mohl by se rozzuřit,“ pronesl směrem k Japonci. Pak už to bylo rychlé.

Kanahele ho popadl a hodil s ním vší silou o zeď, jeho žena ho pak ještě dorazila úderem pánvičky o hlavu. Vypadá to jako scéna z filmů s Budem Spencerem, ale přesně tak se to odehrálo. Harada, který viděl, že je zle, se před oběma manželi zastřelil. Okupace ostrova Niihau Japonskem právě skončila. Kanahele byl za svou statečnost vyznamenán Purpurovým srdcem, Medailí za zásluhy a dvěma prezidentskými citacemi.

Zdroj: historynet.com

