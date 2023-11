Komunistické vtipy: Zasmějete se tomuhle i dnes?

Vtip mohl lidi přivést do vězení. Díky humoru ale lidé zároveň lépe zvládali útrapy socialistického Československa. Komunisté vládli tvrdou rukou a nekompromisně trestali nejen touhu po svobodě, ale i jakékoli projevy rebelie či odklonu od jediné možné pravdy. Co pak dělat jiného, než se jim alespoň vysmívat? Ne vždy se to ale povedlo, některé vtípky bychom raději zapomněli.