Mengeleho pokusy na dvojčatech: Dětem vpravoval do těla nemoci, zkoušel, co vydrží

Josef Mengele se narodil v roce 1911 a během druhé světové války patřil mezi nejhorší zrůdy. Německé lékař SS prováděl v Osvětimi nehumánní experimenty na lidech. Poslal přes 400 000 vězňů do plynové komory. Po druhé světové válce utekl před spravedlností do Brazílie, kde žil až do své smrti. Josef Mengele je znám tím, že si liboval v pokusech na dvojčatech. Čím ho tak fascinovala?