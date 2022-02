Nahota na každém kroku: Středověk byl jiný, než si často myslíme, a církev nebyla proti

I když se někteří z nás mohou domnívat, jak pokleslé jsou mnohdy dnešní mravy, když vidíme jen skutečně spoře oděné dívky, a nejraději by se vrátili do té “dobré” doby, kdy bylo lidské tělo pro ostatní tajemstvím, patrně by se třeba v takovém - z tohoto pohledu pro mnohé vysněném - středověku velmi divili. Nahota byla tehdy něco mnohem přirozenějšího než dnes, i když se to tak z některých cudných obrazů jevit nemusí.

Nahota byla někdy zkrátka jediné řešení

Na obrazech středověkých mistrů často vidíme panovníky a jejich manželky ve skvostných a nákladných róbách, jež zahalují celé tělo. Uvědomme si, že vymalovat se nechali jen lidé z vyšších vrstev. Pak tady ale byla ještě většina těch chudších a chudých, jejichž celý majetek, co se oděvu týká, sestával pouze z toho jediného, co měli právě na sobě. Ani tito lidé ale nechtěli chodit celý život ve špinavém oblečení, a tak se zkrátka čas od času museli svléknout, aby si šaty vyprali. Jindy třeba při práci na poli promokli na kost, a tak přece nenechali oblečení schnout na těle. Zkrátka jej sundali a po nutnou dobu byli nazí. Muži nebo ženy, bylo to jedno.

Společné spaní bez zábran

Co si tak obléct na noc, když měl člověk jediné oblečení, ve kterém celý den pracoval? Přece nic. A znovu bylo jedno, jestli v jedné posteli spal šťastlivec sám nebo se tady tísnilo hned několik pocestných či celá rodina. A že šlo o docela cizí lidi? Ani to nebyl žádný velký problém. Pořád byla lepší společná nahota než spánek v nepohodlném oblečení.

Nahotu přehlížela i církev

Pozastavil se nad tím někdo? S největší pravděpodobností nikoliv, a to dokonce ani církevní hodnostáři. Ti měli v době, kdy se snažili rozšiřovat křesťanství i do míst, kde prozatím vládla jiná náboženství, docela jiné a zásadnější problémy než byly odložené svršky. Je ale logické, že i tahle tolerance měla svoje meze a do kostela nebo na církevní slavnosti chodili lidé oblečeni podle svých možností co nejlépe. O tom, že nahota nebyla brána tak jednoznačně eroticky, jako je tomu většinou dnes, svědčí i kresby a obrazy, zobrazující nahé (především) ženy, aniž by byly zachyceny ve vyzývavých pozicích. Takový význam nahotě dává převážně až dnešní společnost.

Odhalená ňadra jako součást módy

Nahota bez postihu se navíc nemusela týkat jen prostých a chudých lidí, u nichž mohla být vysvětlována právě nedostatkem oblečení. Ani urozené dámy, které nosily ony již zmiňované sukně až na zem, mohly mít výstřihy tak hluboké, že z ňader nezakrývaly prakticky nebo dokonce vůbec nic. Dokonce k módě v jisté době patřilo také dobarvování a zkrášlování bradavek, které tyto dámy zcela samozřejmě vystavovaly na odiv všem kolemjdoucím, spolustolovníkům nebo vybrané společnosti. Jak bychom se na takovou módu asi dívali dnes? Z tohoto pohledu je dnešní zkrášlování žen ve snaze o upoutání mužské pozornosti více než cudnou záležitostí.

Královna Viktorie udělala nahotě přítrž

To byl středověk, doba, kdy pro mnohé byla nahota stále ještě přirozenou záležitostí. Kdy se to změnilo? Ta pravá doba prudérní přišla až s viktoriánskou Anglií. Právě tahle královna, tedy Viktorie, přinesla módu - až zákon - důsledného zahalování těla, která se z její země rozšířila i do dalších částí světa. Ale to už je zase jiná kapitola historie lidského těla.

