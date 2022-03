Nelítostná poprava carské rodiny: Nevinné dcery nezachránily ani diamanty schované pod šaty

Dynastie Romanovců už v té době zažívala krušné chvíle. Car Mikuláš II. byl s rodinou držen v domácím vězení po únorové revoluci v roce 1917. Nejdříve přišlo svržení z trůnu a uvěznění v Carském Selu nedaleko Petrohradu. Prozatímní vláda ještě následně rozhodla, že budou deportování do Tobolsku, odkud následně museli naposledy změnit nedobrovolně místo do Jekatěrinburgu.

Zde byl zabaven dům důlního inženýra a ruského důstojníka Nikolaje Ipaťjeva, aby zde carská rodina mohla prožít poslední chvíle. To však ještě v té době nikdo nevěděl. Co způsobilo tak radikální zásah proti bývalému carovi Ruska?

Bída lidu

Rozdíl mezi bohatou monarchií a chudým obyvatelstvem Ruska se ještě více prohloubil v době první světové války. Po revolučním únoru 1917 byla svržena éra Romanovců a nastoupila tzv. Prozatímní vláda. Lid svému carovi řekl dost. Byť Mikuláš II. nadále ve vyhnanství s určitou dávkou svobody čeká, jak se bude situace v Rusku vyvíjet, na podzim přichází to nejhorší. Proběhne totiž bolševická revoluce.

Lenin rozhodně nehodlá se šlechtou a carem jednat přátelsky, a tak jsou deportováni do výše zmíněného Jekatěrinburgu, kde je ze zabavené vily vytvořena skoro neprostupná pevnost a pro carskou rodinu spíše vězení. Bolševici se chystají celou rodinu exemplárně postavit před soud. Hladký průběh však narušuje občanská válka v Rusku. V tu chvíli již Sovětský svaz stále mění své hranice a nepřítel bolševikům významně zatápí.

V tento moment svoji roli hrají také Československé legie, které vybojovaly transsibiřskou magistrálu a putují po ní směrem k Jekatěrinburgu. Je polovina července a bolševici jsou v situaci ohledně cara značně nervózní.

Osudný sklep

Československá legie se blížila k městu a bolševikům hrozilo, že by mohl být car osvobozen. V Jekatěrinburgu byla tato zpráva už 16. července brána za velmi reálnou hrozbu a jak později vypověděla další osobnost bolševické revoluce Lev Trockij, Lenin sám rozhodl vyřešit situaci drastickým způsobem a na nic nečekat.

17. července jen několik minut po půlnoci velitel stráže nařídí doktorovi Romanovců, aby je začal budit za účelem přesunu na klidnější místo mimo válečný chaos. Mikulášovi II. je padesát let, jeho ženě 46, dcerám od 17 do 22. Nejmladším členem rodiny je bývalý následník trůnu Alexej, kterému je čtrnáct let.

Do sklepa o rozměrech 6x5 jsou zavedeni i čtyři členové personálu. Velitel domu Jakov Jurovskij přišel i s popravčí četou a údajně nahlas přečetl rozkaz výkonného výboru: „Nikolaji Alexandroviči, vzhledem k tomu, že vaši příbuzní nadále pokračují v útoku na sovětské Rusko, Výkonný výbor Uralu rozhodl vás popravit.”

Mikuláš na tato slova odpověděl jen zoufalé: “Co? Co?” a byl na místě Jurovskym zastřelen. Ten následně zamířil i na Alexeje. Četa spustila střelbu i do ostatních, které následně pro jistotu probodal agilní bolševik Pjort Jermanova bajonetem. Jako poslední zemřely dcery Taťána, Anastázie a Marie, protože je od střel chránily diamanty všité do šatů.

Oficiální znění se v celostátním tisku objevilo o dva dny později. Ohlášeno bylo, že monarcha a jeho rodina byli popraveni pod tlakem blížící se Československé legie, která mohla cara osvobodit. Nepřímý vliv na tuto skutečnost tak měla naše vojska. Odpovědnost je podle historiků jasně formulovaná rozkazem Lenina. Po více jak tři sta letech dlouhém vládnutí dynastie Romanovců tak definitivně skončila nejvýznamnější carská rodina společně v nuzných prostorech malého sklepa.

Zdroj: stream.cz, aktualne.cz

KAM DÁL: Vytvořil atomovou bombu a bál se o budoucnost lidstva. Amerického vědce podezírali ze špionáže pro Rusy.