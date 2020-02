Okupační sovětská vojska: Lidé v místech posádek s nimi čile obchodovali

Poté, co v srpnu roku 1968 obsadila vojska Sovětského svazu a dalších zemí Varšavské smlouvy naši zemi, byla „dočasně“ rozmístěna do různých lokalit (tento stav trval do června 1991). Po určité době si čeští lidé na novou realitu sice neradi, ale zvykli a ti šikovnější a podnikaví se začali zajímat o obchod i s příslušníky těchto armád. A jak se ukázalo, vojáci vůbec nebyli proti. Kšeftovalo se hlavně s pohonnými hmotami a vojenskými výstrojními součástkami.