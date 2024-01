Plukovník František Altman: Pilotem Winstona Churchilla i Jana Masaryka

Už tolik se neví, že mnoho československých letců bylo odveleno z operačních povinností, aby převzali transportní roli. Zpočátku buď u 24., nebo 511. perutě, přičemž tato druhá jednotka byla založena v RAF Lyneham v říjnu 1942. Její úlohou bylo přepravovat VIP osobnosti a prioritní náklad na Blízký východ. V roce 1943 tato eskadra například odletěla s premiérem Winstonem Churchillem na válečnou konferenci v Casablance. A jedním z našich nejuznávanějších a nejzkušenějších dopravních pilotů byl právě František Altman.

Před nabídkou vstoupit do Luftwaffe utekl za hranice

František Altman se narodil v roce 1904 v Terezíně. Vystudoval obchodní akademii, poté se přihlásil k vojenskému letectvu, u kterého sloužil až do okupace země v roce 1939. Po okupaci obdržel nabídku, aby se přidal k Luftwaffe. Měl být instruktorem létání v Berlíně. To však rozhodně nehodlal udělat. Velmi brzy s dvěma přáteli přešel hranici do Polska.

Přes Francii do Anglie

Jako mnohé naše další letce také jej čekala cesta do Francie, výcvik na stařičkých strojích a po porážce Francie cesta do Anglie. Dne 23. července 1940 byl přijat k britskému Královskému letectvu a zařazen do 311. perutě RAF. Tam však nepobyl dlouho. Jeho válečným úkolem se stala 24. dopravní skvadrona. Tam byli již v srpnu 1940 jako první Češi přiděleni a určeni do funkce instruktorů František Altman a Alois Vrecl (veterán, který bojoval již v 1. světové válce jako příslušník letectva c. k. mocnářství). Vedle dopravy tato jednotka sloužila k docvičení našich pilotů, kterých bylo zapotřebí u bojových útvarů. Postupně byli k této peruti zařazováni operačně odlétaní nebo věkově starší letci. Takovým byl i František Altman – bylo mu 36 let.

Doutník od Churchilla, vyznamenání od krále

Dopravní jednotka měla základnu v Hendonu a prováděla širokou škálu zámořských letů pomocí Halifaxů, Wellingtonů a Dakot. V průběhu roku 1944 byl vytvořen Český svaz leteckých přeprav pod velením Aloise Kubity. Původně měla jednotka hlavní sídlo v Harrow a měla k dispozici minimálně jeden letoun Anson (PH651). České posádky vozily VIP cestující do zahraničí (včetně moskevské a jaltské konference). Jedním z Hudsonů, které 24. peruť používala, byl AE636, který byl pojmenován „Spirit of Prague“ a často na něm létali čeští piloti na trasách směr Gibraltar a Malta. Nejdéle sloužícím českým pilotem byl právě František Atlman, který během svého působení u perutě létal s celou řadou cestujících.

Od Winstona Churchilla dostal na památku doutník, který opatroval zabalený v celofánu až do své smrti. Jeho cestujícím byl i náš ministr zahraničí Jan Masaryk, stejně jako maršál Hugh Trenchard, někdy přezdívaný jako otec královského letectva, britský ministr zahraničí Anthony Eden či ministr financí sir Stafford Cripps.

Místo uznání vězení

V létě roku 1945 se vrátil do Československa. Působil potom jako pilot ČSA. Ne však dlouho. Když přistál v Praze 20. 3. 1948, netušil, že tento let bude jeho poslední. Hned druhý den byl z práce vyhozen. Stihl jej tak stejný osud jako mnoho dalších „západních letců“. Věděl, že v této zemi pod tehdejší vládou jej nečeká nic dobrého, pokoušel se proto o emigraci. Málem se mu to podařilo, krátce před odjezdem však byl zatčen, obviněn z organizace útěků za hranice, a ačkoliv mu nic nebylo dokázáno, dostal 5letý trest vězení. Proti tomuto rozsudku se odvolal. Při odvolacím řízení mu prokurátor „přihodil“ velezradu a najednou to bylo let 12.

Bez nároku na důchod

Z nich si „odseděl“ plných 7 a půl roku, než byl v roce 1956 propuštěn. Mohl však pracovat pouze jako pomocný dělník, na důchod nárok neměl, chyběla mu odpracovaná léta (1939–1945). V roce 1968 byl částečně rehabilitován. Zemřel tragicky v roce 1980, když jej na ulici Leninova (dnes Evropská) srazil autobus. Jeho pohřeb byl událostí, kterou si nenechali ujít jeho spolubojovníci, zástupci armády ani velvyslanci mnoha zemí. František Altman byl nositelem celkem 14 československých a britských vyznamenání. Plně rehabilitován byl v roce 1991. V květnu 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva. Jeho jméno je připomenuto na pomníku Obětem druhé světové války v Žatci.

