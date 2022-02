Proč se Hitler oženil až před smrtí? Jeho komorník se pustil do vyprávění, jak to měl diktátor se ženami

Po celých pět let pracoval pro Hitlera jako komorník a měl tedy velmi dobrý přehled o jeho osobním životě. Karl Wilhelm Krause tak mohl po válce hodně vyprávět - a také ledacos prozradil. Svému zaměstnavateli sloužil od roku 1934 až prakticky do jeho konce a zažil tak mnohé příhody, o nichž jiní lidé neměli ani zdání. Proto také mohl vydat knihu Život s Hitlerem, kde popsal téměř vše, včetně Hitlerova skutečného vztahu k ženám.

Dvořil se herečkám i ženám, které náhodně potkal

Obecně je známý hlavně vztah nacistického vůdce ke své pozdější manželce, která si ale život po jeho boku užila jen několik hodin, tedy k Evě Braunové. Nebyla ale jedinou ženou v jeho životě, i když se tak politicky bezesporu bohužel úspěšný a pro zástupy německých žen i charismatický muž nikdy dříve neoženil. Rozhodně to ale podle Krauseho nebylo tím, že by ženy neměl rád.

Naopak milovat třeba setkání s úspěšnými krásnými herečkami, kterým se rád dvořil, dokonce je obdarovával i poměrně hodnotnými dary. S ženami se ale neseznamoval jen v divadle. Stačilo, aby jej na ulici zaujala krásná žena a jeho pobočník Wilhelm Brückner už dobře věděl, co bude jeho úkolem: zjistit její adresu a sjednat svému veliteli schůzku. Jen málokterá žena si dovolila odmítnout takové pozvání…

Krutý osud nešťastné neteře Geli

Hitler měl svého času velmi blízko ke své neteři Geli, tedy Angelice Raubalové. Té nejprve překazil zasnoubení s jejím vyvoleným, vlastním řidičem Emilem Mauricem, aby ji k sobě doslova připoutal. Geli byla o celou generaci mladší než Hitler, a tak ji brzy jeho neustálá přítomnost a vlastní závislost na jeho rozhodnutích začala svazovat. A protože ve svém zoufalství už nevěděla kudy z celé situace vyváznout, vzala do ruky revolver a svůj mladý život ukončila.

Jak to bylo s Leni a Winifred?

A pak jsou tady dvě ženská jména z jeho okolí, která jsou s Adolfem Hitlerem spojována přece jen o něco více, než ostatní. Jde o Leni Reifenstahlovou a Winifred Wagnerovou. Podle diktátorova komorníka se ale zkazky o jejich intimním vztahu nikdy nezakládaly na pravdě. Leni Riefenstahlové si sice vážil jako dobré pomocnice při propagaci jeho politických cílů a Winifred Wagnerová se zase stala jeho důvěrnicí, které se svěřoval dokonce se svými pochybnostmi o budoucnost vlastní strany, ale skutečný vztah mezi nimi podle Hitlerova komorníka nikdy nevznikl. Na ten měla podle všeho skutečně nárok jen Eva Braunová.

Unity se stala málem osudnou Evě Braunové

Jednu chvíli se v Hitlerově blízkosti pro Evu Braunovou nebezpečně blízko pohybovala také Unity Mittfordová. Byla to jeho doslova fanatická obdivovatelka, pro chvíle, strávené se svým idolem byla ochotna udělat doslova cokoliv. Nakonec i on sám prý k nekritické obdivovatelce pocítil náklonnost, ale všechno skončilo vstupem Anglie do války.

Unity jako Angličanka neunesla pomyšlení na fakt, že její modla rozpoutala válku s její vlastní zemí a pokusila se o sebevraždu. I když se jí nepodařilo zemřít tak, jak se rozhodla, vztah mezi ní a Hitlerem byl u konce a Eva Braunová si mohla oddychnout.

Aura svobodného muže

Ostatně právě skutečnost, že nebyl ženatý a tedy v očích německých žen stále “k mání”, mu nejen podle Krauseho mohlo pomáhat v jeho kariéře díky neskrývanému obdivu opačného pohlaví. A navíc: Hitler považoval ženaté muže za “odsouzené” ke klasickému rodinnému životu a to on, jako člověk, pracující téměř denně dlouho do noci, nemohl nabídnout. Jeho případné děti by si o něm prý mohli nanejvýš povídat. I to byl jeden z důvodů, proč se až do okamžiků před vlastním koncem neoženil.

Evu politika nezajímala

A čím diktátora zaujala právě Eva Braunová? Jistě toho bylo víc, ale jedním z argumentů, které pro ni hovořily, byl její nezájem o politiku. Ženy, které se snažili prosadit nebo alespoň porozumět světu, který Hitler považoval za ryze mužský, u něj zkrátka velké šance neměly.

Zdroj: Living With Hitler: Accounts of Hitler's Household Staff, time.com

