První olympijský maraton se strašlivě zvrhl, vítěz dojel autem, závodníka křísili jedem

V Saint Louis se maratonský běh měl konat v příšerném pětatřicetistupňovém vedru. Trať vedla většinou prašnými venkovskými cestami. Podmínky byly na hranici regulérnosti. Přesto se na start dostavilo 32 atletů ze 4 zemí – USA, Řecka, Kuby a J.A.R. Rozhodně nešlo o žádné profesionální sportovce, většina z nich ani maraton nikdy neběžela.

Na startovní čáře byli nejrůznější amatéři a podivíni. Francouz Albert Corey neměl dokumenty, a tak musel závodit jako Američan. J.A.R. reprezentovali černošští domorodci, kteří byli původně součástí živé výstavy o Bruské válce na paralelně probíhající Světové výstavě. Kubánec Félix Carvajal přezdívaný El Andarin jel na závody stopem, peníze vyžebral v ulicích Havany (živil se jako pošťák) a k závodu přišel bez jakéhokoliv vybavení. Startoval tedy v civilním oblečení, pouze si nůžkami ustřihl kalhoty.

Carvajal jedl, spal i klábosil

Po odstartování závodníci zmizeli v mračnech prachu, který vířil kolem nich. Trať nebyla nijak uzavřená, takže závodníci se proplétali kolem koňských povozů a prvních automobilů. Vedro a náročnost tratě si rychle vybíraly svou daň a závodníci jeden po druhém odpadávali. Američan William Garcia padl na trati s jícnem naprosto obaleným prachem, takže mu protrhl břišní dutinu. Na trati ležel déle než hodinu, než si ho někdo všiml. Zachráněn byl doslova v poslední minutě. Běžec John Lordon při běhu omdlel a když se probral, odstoupil ze závodu. Jednoho z afrických domorodců začali na trati honit divocí psi, takže před nimi utekl do lesa, kde se ukryl.

Carvajal se pohyboval na čele závodu, přitom ještě stíhal zastavovat a bavit se s lidmi, podle svých slov si dal dokonce pod stromem šlofíka. Jelikož měl hlad, pojídal broskve z okolních stromů. Ze závodu pro křeče odstoupil z prvního místa Sam Mallor. Vedení převzal Fred Lorz, který ale rovněž dostal křeče a musel zastavit. Podařilo se mu ale stopnout auto a to ho dovezlo až do cíle. Thomase Hickse mezitím zcela vyčerpaného podpírali za chůze dva muži z jeho týmu. Dostal od nich energetickou bombu v podobě míchaných vajec se strychninem, což je jed na krysy, ale v malém množství funguje jako stimulant. Hicks to celé zapil sklenicí brandy a pokračoval v závodě.

Jeden málem zemřel, druhý podváděl

V závodě zvítězil Lorz a druhý byl Hicks, který po proběhnutí cílem okamžitě zkolaboval a museli k němu být přivoláni lékaři. Carvajal doběhl pátý, přestože po cestě různě zastavoval, jedl, bavil se s lidmi a spal. Lorz byl ovšem z prvního místa diskvalifikován, protože se zjistilo, že jel autem. Vítězem tak byl vyhlášen Hicks, kterého se mezitím podařilo lékařům oživit.

Z 32 závodníků doběhlo do cíle 14. Celý závod byl považován za skandál a nahlas se uvažovalo o vyškrtnutí maratonu z olympijského sportu. Z dnešního pohledu podali všichni běžci naprosto mimořádný až hrdinský výkon. Miláčkem davů se stal Carvajal, ostatně na Kubě se dodnes udrželo rčení: Běháš jako Andarin s odkazem na tohoto skvělého běžce.

Zdroj: olympics.com

