Železniční nehoda, na kterou svět nezapomene. Letící lokomotiva skončila na tramvajové zastávce

Schválně si zkuste tu scénu představit. Jdete kolem nádraží a najednou z prvního patra budovy vyjede lokomotiva, která se zastaví až v momentě, kdy přepadne a opře se o chodník. Svědci takové jistě ojedinělé nehody měli určitě až do své smrti co vyprávět dětem i vnoučatům. Co a jak se tehdy v roce 1895 na pařížském nádraží Montparnasse vlastně stalo?

Unikátní nehoda

Při pohledu na fotografii lokomotivy visící z budovy dolů k zemi a při dnešních technických možnostech může leckoho napadnout myšlenka, že jde o šikovnou fotomontáž. Znovu je nutné si připomenout, že jde o snímek z roku 1985. Nakonec i záznamy z vyšetřování dokládají pravdivost snímků, které snad už nikdy nebude mít nikdo příležitost pořídit. Kromě toho, že jde o unikátní zajímavost, šlo o skutečnou nehodu, která se neobešla bez zraněných a dokonce ani bez mrtvých lidí…

Zpoždění se nepřipouští

Ve vlaku z Granville do Paříže toho dne bylo celkem 136 lidí. Na cestu se vydali ve tři čtvrtě na devět ráno 22. října. Podle jízdního řádu byl expres na pařížském nádraží očekáván pět minut před čtvrtou hodinou odpoledne. Jenomže cesta se nevyvíjela přesně tak, jak by si strojvedoucí přál, expres nabíral zpoždění a to se mu nelíbilo. Proto se rozhodl, že poručí trochu víc přiložit pod kotlem.

Technická chyba

Ve snaze nezpozdit se ani o minutu nebrzdil strojvůdce příliš ani před vjezdem do nádraží, což se už brzy mělo ukázat jako opravdu velká chyba. Bohužel spoléhal na novou moderní tlakovzdušnou brzdu, která by - kdyby spolehlivě fungovala - bez problémů celý vlak zastavila ještě před koncem kolejí. Jenomže ta podle jedné z teorií praskla, podle další byla odpojena z důvodu úspor. Žádná technika ale nemusí být bezchybná, a tak se stalo, že brzda praskla a celou práci pak měly odvést jen funkční brzdy lokomotivy a mechanické brzdy ve vozech, které v takové rychlosti (hovoří se o šedesáti kilometrech v hodině) neměly šanci situaci zachránit.

Lidé ve vlaku byli celkem v bezpečí

Vlak přejel konec kolejí i nástupiště a lokomotiva doslova vyletěla prosklenou stěnou nádraží, až se ocitla opřená na zemi o tramvajovou zastávku. Topiči ani strojvedoucímu se při nehodě nic moc nestalo, protože se jim podařilo dostat se z lokomotivy ještě dříve, než projela skleněnou stěnou. Ani lidé ve vagonech naštěstí neumírali, protože kromě lokomotivy zůstala většina vlaku, respektive všechny osobní vagóny, ve stanici a dokonce na kolejích. Jen pět cestujících utrpělo vážnější zranění. Až potud by stále mohlo jít o velmi drahou, přesto celkem úsměvnou příhodu, hlavně díky pořízeným fotografiím.

Lidský život

Nehoda si ale bohužel přece jen vyžádala jeden lidský život, i když vlastně nepřímo. Nešlo ani o cestujícího ani žádného člena posádky vlaku, ale o trafikantku, která prodávala v místě nehody a zabil ji kus padající zdi.

Pár minut zpoždění by se hodilo

Strojvůdce sice přivezl vlak do nádraží včas, ale při zpětném pohledu je jasné, že by mu jistě každý raději nějakou tu minutku zpoždění odpustil. Jistě litoval i on sám, i když si mohl gratulovat, protože letící lokomotiva jen těsně minula projíždějící tramvaj a jen zázrakem vážně nezranila nikoho dalšího, kromě nešťastné trafikantky. Velkých trestů se ale ani strojvedoucí ani topič nedočkali. Strojvedoucí zaplatil padesát franků a pobyl si dva měsíce za mřížemi a topič odešel od soudu pouze s poloviční pokutou.

Davy fotografů

Fotografii lokomotivy, visící z prvního patra budovy, si chtěl a snad i musel pořídit každý pařížský profesionální i amatérský fotograf, protože podobný výjev se opravdu nevidí každý den. Proto je o tomto neštěstí dodnes dochováno tolik informací a obrazového materiálu, stejně jako zpráv ve všech dobových novinách, které si nemohly nechat ujít možnost informovat o takovém unikátu.

