Bylinek se nemusíme vzdávat ani ve městě. Právě teď je pravý čas na výsev těch, které porostou na balkoně

Není nad to, když si můžeme při vaření odběhnout na zahrádku pro čerstvé bylinky. Lidé, kteří žijí ve městě v bytech, ale takové štěstí nemají. Proto se mnozí snaží vypěstovat si alespoň základní bylinky doma nebo v lepším případě na balkóně. A právě přelom února a března je ideální dobou pro výsev některých bylinek, které později přesuneme na balkón. Které to jsou?

Na balkón se hodí prakticky tytéž bylinky, jaké bychom mohli pěstovat i na zahradě. Jde o venkovní prostředí, jen se budou muset smířit s menším prostorem v květináči. Protože ale většinou nejde o nijak velké rostliny, nebudeme mít ani s touto skutečností velké problémy. Můžeme se proto soustředit například na oblíbenou bazalku, meduňku, výrazný tymián, nezbytnou majoránku nebo často opomíjenou saturejku.

Jak na to?

Hned od začátku je potřeba myslet na to, že zpočátku budeme muset mít i balkónové bylinky doma. Připravíme jim tedy příjemné místo poblíž okna. Vysévat je můžeme buď do běžných květináčů, které ale při pěstování ve stísněnějších podmínkách bytu zabírají zbytečně moc místa. Klasikou je výsev do kelímků od jogurtů, které jistě mnozí doma pro tyto účely celou zimu schraňují. Pozor ale, abychom nezapomněli ve dně vytvořit otvor. Lepší a prostorově úspornější variantou jsou ale výsevy do truhlíků nebo do sadbovačů, které navíc mívají svůj vlastní kryt.

Výsev bylinek

Bylinky mají drobná semínka, která se vysévají většinou na povrch květináče nebo truhlíku a jen velmi lehce přikryjí vrstvičkou substrátu. Některé druhy můžeme vysévat přímo na povrch. Veškeré informace o pěstování nalezneme na sáčku, v němž si semínka přineseme domů. Co ale vyžadují všechna klíčící semínka, to je pravidelná, ale rozumná závlaha, dostatek světla a teplo. Pak nám nezbývá nic jiného než sebrat všechnu trpělivost, protože některým bylinkám trvá klíčení poměrně dlouho. Například krásně aromatická majoránka bude klíčit kolem deseti dnů, jiné druhy bylinek, jako třeba meduňka, ale může v květináči zdánlivě netečně ležet i čtyři týdny. Přesto se ale po čase dočkáme a pokud začneme s výsevem již nyní, rozhodně bude sklizeň včas.

Přesazování mladých rostlinek

Až bylinky vyklíčí a nové rosltinky budou dostatečně silné, můžeme je přesadit do nádob, v nichž budou na balkoně. Opět to mohou být květináče nebo truhlíky, které bez problémů vydrží pobyt ve venkovních podmínkách. V obchodech je možné koupit již hotové substráty, které bylinkám poskytnou i základní živiny. Přesazované bylinky nesmíme vysázet příliš hustě, ideální odstup rostlinek jsou přibližně tři centimetry, ale vše závisí na jejich očekávané konečné velikosti. Čím větší rostliny, tím více místa budou samozřejmě potřebovat.

Stěhování na balkón

I po přesazení necháme bylinky ještě několik dní doma a až poté je začneme pomalu “zvykat” na venkovní stanoviště. Nejprve jen přes den, když je venku tepleji, a na noc je raději ještě vezmeme do bezpečí bytu. V této době budeme více než jindy také sledovat předpověď počasí. Jestliže je jisté, že již nebudou hrozit ranní mrazíky, můžeme se odvážit nechat rostlinky prvně venku i přes noc. Přesto je ale dobré dopřát jim na několik prvních nocí ochranu alespoň volně položeným igelitem, který se nebude bylinek dotýkat. Tento krok se již ale týká doby, kdy budou venkovní teploty mnohem vyšší než v době výsevu. Přesun bylinek ven si proto naplánujeme ideálně “po zmrzlých”, tedy kolem poloviny května.

Pro radost i užitek

Také máte balkón a vpostatě jej vůbec nevyužíváte? To je ale škoda, vždyť je to součást bytu, který jste si buď koupili, nebo za něj platíte nájem. Pokud si sem tedy nechodíte sednout třeba s knížkou nebo hrníčkem dobré kávy, určitě je možné jej proměnit v miniaturní zahrádku, která přinese radost i užitek.