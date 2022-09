Češi národ kutilů? Ano, stoupají nákupy domácích potřeb

Internet vládne, Češi si ho oblíbili

Internetové nákupy zůstávají na absolutním vrcholu a jejich procentuální podíl v nákupech potřeb do domácnosti a kutilského zboží vzrostl o 15 %. Odborníci tento trend přisuzují především možnosti využívat různé slevové kupóny a výhody, které nabízí například Promocodius. Jelikož mezinárodní situace přispěla k rapidnímu zvyšování cen, zákazníci hledají možnosti, jak ušetřit. A internetové nákupy jsou často skvělou volbou. Není se tedy čemu divit, že sledujeme stále stoupající trend v internetovém nakupování.

Zařízení do bytu jako nejpopulárnější nakupované položky

Co se týče popularity a poptávky po jednotlivých produktech, pak i v roce 2022 podle dostupných informací absolutně vede zařízení do domácnosti. To zahrnuje jak elektroniku a kuchyňské spotřebiče, tak i dekorativní zboží a doplňky. Své o tom ví například obchod 4home, který zaznamenal rapidní nárůst návštěvnosti na svém e-shopu poté, co zveřejnili 4home slevový kód.

Internet však není jediným tahákem. S koncem pandemie Češi opět využívají možnosti hojně navštěvovat kamenné prodejny a vedou právě kutilské nástroje a zboží pro stavbu, dílnu či zahradu. V létě se trend v nákupech ještě zvýšil, což je jasně dané sezonou zvýšeného pobytu venku na zahradě a příznivými podmínkami pro nákupy. Zákazníci tak využívají každé příležitosti jak ušetřit, jako je třeba Baumax slevový kód, a nakupují zahradní vybavení nebo také materiál na opravy.

Zahradničení stoupá na popularitě

Několik prodejců osiva hlásí kvetoucí poptávku po objednávkách zahradních rostlin i nástrojů pro zahrádkaření, která odpovídá prudkému nárůstu objednávek, který zaznamenali v loňském roce. Stejně jako řada domácích koníčků, jako je pečení nebo pletení, i zahradničení zaznamenalo v posledním roce nárůst popularity.

Podle průzkumů ve společnosti a mezi spotřebiteli začala čtvrtina respondentů zahradničit kvůli pandemii. Vlna nových zahrádkářů vedla k růstu maloobchodního prodeje v zahradnickém průmyslu, zatímco jiné druhy spotřebního zboží zaznamenaly během pandemie pokles. Největší řetězce obchodů s domácími potřebami v zemi, které prodávají rostliny a zahradnické potřeby, zaznamenaly v loňském roce nárůst tržeb.

Podle průzkumu až polovina respondentů, kteří se věnují zahradničení, uvedla, že to dělají jako důvod k pobytu venku a odbourání stresu. Někteří začali zahradničit, aby měli jistotu vlastních zásob potravin, zejména na začátku pandemie, kdy byly regály obchodů s potravinami prázdné, ale také v současné době, kdy ceny potravin i ovoce a zeleniny stále stoupají.

Odborníci přisuzují zahradničení také výrazně pozitivní účinky na fyzické i psychické zdraví, což může dále podporovat jeho popularitu a zvýšenou poptávku po zahradnických potřebách. Zahradničení prokazatelně snižuje stres a úzkost, přináší také zábavu a rozptýlení. Pro užitečné výsledky a předvídatelný rytmus zahrady jsou tak zahradní aktivity velmi populární.

Velkou výhodou zahradničení je také to, že nemusíte nutně vlastnit velký lán půdy, abyste si mohli vypěstovat vlastní zeleninu nebo třeba květiny pro radost. Existuje celá řada možností, jak efektivně zahradničit třeba na balkonu vašeho městského bytu, a internet je plný nejrůznějších rad a řešení pro ty, kteří jsou skutečně limitovaní místem a prostorem. Zahradničení je tak ideální volnočasovou aktivitou, což vysvětluje i vzestup poptávky po produktech.