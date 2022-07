Češi se zbláznili do fermentace, kimchi je hitem sezony. Jak si udělat to nejlepší za pár korun?

Kimchi je v Koreji národní jídlo a v mističce dostanete tenhle salát prakticky ke každému jídlu. Sami Korejci tvrdí, že původ jídla sahá někam 3000 let do historie, jeho dnešní podoba je známá zhruba od 17. století, kdy se začalo do zeleniny přidávat chilli, bez kterého se dnes kimchi prakticky neobejde. Není bez zajímavosti, že výroba kimchi byla zařazena mezi mistrovská díla ústního a nehmotného dědictví lidstva.

Že jeho popularita u nás roste, dokládá fakt, že ho začaly prodávat pod vlastní značkou velké obchodní řetězce, v nespočtu variant ho pak lze koupit na menších e-shopech, různých farmářských obchůdcích, vegetariánských obchodech atd.

Rozhodně tedy nejde o nějakou exotickou nedostupnou potravinu. S tím také souvisí, že kimchi od různých výrobců chutná jinak. I když hlavní postup je všeobecně známý, v podstatě každý člověk si udělá kimchi vlastní, protože použije trochu jiné suroviny, nechá kimchi jinou dobu fermentovat nebo prostě použije suroviny v jiném poměru.

Příprava kimchi je jednoduchá

Receptů na kimchi je všude spousta, takže připomeňme jen hlavní body postupu. Potřebujete především pekingské zelí, které nakrájíte, nasolíte a necháte pár hodin nebo i den v solném nálevu. Nakrájíte ředkev daikon, mrkev a jarní cibulku. To jsou všechno ingredience, které budou fermentovat. Hlavní, co ale dává chuť, je chilli pasta.

Dělá se z rýžové mouky, třtinového cukru a vody. Vše krátce povaříte, směs by měla trochu zhoustnout, a pak nechte zchladnout. V mixéru rozmixujte česnek, cibuli, zázvor a přidejte do směsi. Do tohoto základu přidáte chilli směs gochugaru. To je speciální korejské chilli určené přímo na kimchi. Chilli nasypejte do směsi, zamíchejte, dejte trochu rybí omáčky, podle chuti dosolte. Pak musíte pastu dostat do té hromady nakrájené zeleniny.

Takže je to trochu hnětení, asi dobré je vzít si rukavice, pasta se musí dostat co nejvíce mezi zeleninu a pokud možno ji obalit. Pak vezmete sklenici a celou zeleninovou směs do ní napěchujete. Tu už jen dáte někam v pokojové teplotě fermentovat. Dobré je mít speciální fermentovací sklenice nebo hrnce, dnes už se prodávají i různé speciální fermentovací sady, ale jde to i s normální sklenicí od okurek.

Proces fermentace se rozjede během krátké doby, stačí den dva a je podle chuti i zápachu poznat, že už se něco děje. Někdo nechává fermentovat kimchi mnohem déle, někomu stačí méně. Pokud dáte kimchi do ledničky, proces se velmi výrazně zpomalí a můžete tímto způsobem pomalu fermentovat i několik týdnů. Kimchi by se mělo podávat studené, takže do ledničky patří před konzumací tak jako tak.

Kimchi budete milovat nebo nesnášet

Když sklenici otevřeme, přijde poněkud nevábný vánek, což je neklamné znamení, že jsme fermentovali úspěšně. No a pak přijde chuť, v podstatě exploze chuti. Je to vážně něco, co se nedá srovnat s ničím, co se běžně vyskytuje v české kuchyni, i když samozřejmě společné prvky s nakládaným zelím nebo čalamádou by se našly.

Kimchi si buď zamilujete, nebo vám přijde pálivé, hrozné, smradlavé. Samozřejmě, tahle věc není pro každého, jak už to s věcmi z původem z Asie často bývá. Co je ale nesporné, jsou zásadní zdravotní benefity tohoto pokrmu.

Nejzdravější jídlo světa

Za kimchi bude ráda vaše střevní mikroflora, salát je velmi dobrý jako prevence proti rakovině tlustého střeva, což potvrdily vědecké studie. Kimchi působí také jako silné probiotikum, obsahuje bakterie Lactobacillus a posiluje zažívání i imunitní systém.

Jeho pravidelná konzumace výrazně snižuje špatný cholesterol, detoxikuje organismus, bojuje proti volným radikálům, stárnutí, virózám, reguluje hladinu cukru v krvi a snižuje nevítané chutě. Prestižní časopis Health zařadil kimchi mezi pět nejzdravějších jídel na světě. A že jsou Korejci jedním z nejzdravějších národů na světě, asi také nebude náhoda.

Zdroj: seznamzpravy.cz, blesk.cz, zkušenosti autora

