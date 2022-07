Mlsejte bez výčitek aneb Top sladkosti bez cukru

Letní mlsání nepodceňujte

Tu si dáme osvěžující koktejl, tu točenou nebo kopečkovou zmrzlinu či sorbet. Místo klasické kávy si pochutnáme na té ledové nebo na frappé, k tomu nějaký ten chlazený dezert. Léto prostě svádí k tomu trochu zhřešit, nic z toho nás navíc dostatečně nezasytí, takže za chvíli zase něco potřebujeme sníst.

V takovýchto dobrotách sice nenajdeme moc tuku, rychlými cukry jsou ale doslova napěchované. Hladina krevního cukru rychle vyletí vzhůru, stejně rychle ale poklesne. Naše tělo nadbytečný cukr navíc nedokáže zpracovat, ale ukládá ho jako tělesný tuk na horší časy.

Jak mlsat bez výčitek?

Než si vůbec řekneme, co si můžete bez výčitek dopřát, je fajn vědět, jak vlastně mlsat, abyste hned nemuseli do posilovny nebo přemýšlet, jaký sport pro začátečníky je pro vás vhodný.

Je asi jasné, že než si dáte nějakou tu dobrotu, měli byste se najíst. Mlsání by mělo být jen jako taková tečka za dobrým jídlem. Je ještě něco, co bychom si měli pohlídat? No jasně!

Mlsání berte jen jako odměnu, kterou si dopřejte jednou za čas. Střídejte ho s jinou odměnou, třeba masáží, vířivkou, saunou, kinem, koncertem nebo novou knihou. Pozor si dejte i na to, co pijete, mnohé nápoje obsahují tolik cukru, že se vám o tom ani nesní. No a když už si něco sladkého opravdu chcete dopřát, dejte přednost kvalitní čokoládě.

Zkuste cukr omezit

Ať už chcete zhubnout nebo si jen hlídat postavu, měli byste omezit cukr. To automaticky neznamená, že už si ke kávě nedáte žádný zákusek nebo dezert, jen byste měli dát přednost tomu nízkosacharidovému.

Ze začátku se vám asi bude zdát, že chutná trochu jinak, navíc vám prvních pár dní cukr může tak trochu chybět. Tělo se ale přizpůsobí a za pár týdnů, když ochutnáte něco z toho, co jste jedli dřív, budete mít pocit, že je to přeslazené.

Víte, že nízkosacharidové sladkosti jsou přirozeně sladké a plné potřebných živin, takže nejen zaženou chuť na sladké, ale také vás na nějakou dobu zasytí? O tom, že uspokojí váš mlsný jazýček ani nemluvíme.

V čem se liší klasické sladkosti od těch nízkosacharidových?

Nízkosacharidové dezerty se od těch klasických liší složením i výživovou hodnotou, dopřát si je mohou i ti, kdo drží ketodietu. Jejich složení je upravené tak, aby měly nízký podíl sacharidů a vysoký obsah kvalitních bílkovin a zdravých tuků. U klasických dezertů je to jinak, ty obsahují hodně jednoduchých cukrů, ztužených tuků i dalších chemických přísad.

Víte, že low carb dezerty umí zahnat chutě na sladké a pomohou vám zbavit se nechtěných tukových zásob a nadbytečných centimetrů v pase?

Co můžete mlsat bez výčitek?

Mezi potraviny s vysokým obsahem proteinů a nízkým obsahem sacharidů patří například avokádo, tvaroh, tofu, vejce, losos a další ryby a mořské plody, ořechy a semena, nízkosacharidové těstoviny a pečivo, zelená zelenina, čerstvé nízkosacharidové ovoce (maliny, borůvky, jahody, ostružiny, brusinky apod.), proteinové koktejly a tyčinky.

Z toho všeho můžete připravit nejrůznější nízkosacharidové dezerty, na kterých si pochutnáte. Takový nadýchaný a vláčný proteinový koláček nebo čokoládové mini bábovky s minimem cukru si pak můžete dát nejen jako dezert, ale třeba i snídani.