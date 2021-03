Chyby při praní prádla, kterými si ničíme prádlo a pračku. Jednoduché roztřídění rozhodně nestačí

Nebavíme se o jedné zapomenuté červené ponožce mezi bílým prádlem. Neopatrnost není hlavní problém, což samozřejmě nezjemňuje tvrdé důsledky, které taková rudá katastrofa udělá s vaším šatníkem. Ideální praní je vlastně taková alchymie. Musíte umět zvolit správnou teplotu na vhodné materiály, ale také aviváž či prací prostředek.

Divíte se, že vaše oblečení nic nevydrží, i když jste na něm zrovna dvakrát nešetřili? Odpověď hledejte ve způsobu, jakým jste ho prali. Rozlučte se tak s bezhlavě nacpanou pračkou a programem na 40 stupňů. Nejenom tím si můžete zachránit jak drahou pračku, tak oblíbené oblečení či povlečení do postele.

Třídění je základ

Někteří opravdu třídí pouze prádlo na bílé, černé a barevné. Tento postup však rozhodně není ideální. Překvapuje vás, že je vaše oblečení po takovém roztřídění jinak barevné? V tom případě je nutné se zamyslet, jestli nebude lepší zvolit poněkud pokročilejší variantu v rozdělování špinavého prádla.

Proto je dobré si zapamatovat, že hromádky mají být rozděleny do bílého prádla, bílého prádla s barevnými vzory, prádlo růžové barvy (růžová, červená, oranžová vínová, hnědá), modrozelené prádlo (modrá, zelená, šedá) a samozřejmě černé prádlo.

Jestli máte pocit, že je vyhráno, tak rozhodně není. Třídit se totiž musí i podle materiálu vašeho prádla. Spodní prádlo má jemné tkaniny, takže se musí prát zvlášť. Pokud jemné látky perete s ostatním prádlem, může dojít k nezvratné ztrátě. Těžké tkaniny mají tendenci nasáknout více vody a v bubnu se tak pro vaše třeba i drahé spodní prádlo odehraje hotová katastrofa. Stejně tak je důležité u spodního prádla myslet na hygienu.

Prací prášek, to je prevít

Komu paměť sahá do devadesátých let, jistě si vzpomíná na legendární reklamu na prací prášek, kde opravář pračky upozorňuje na fakt, že vám vodní kámen zničí pračku. Je hned několik věcí, které u pračky zanedbáváme, a nemusí to být zrovna vodní kámen. Často jde o věci spojené s čištěním spotřebiče.

Zapomenuté usazeniny v šuplících na čisticí prostředky, neotřené těsnění kolem dvířek, ale svoji roli hraje také levná aviváž či prací prášek. Ty možná provoní vaše prádlo mnohem silněji, ale o to větší škody napáchají na pračce.

Nejvíce se jedná o usazeniny v hadicích a filtrech. Stejně tak se nevyplácí nesmyslně přeplňovat pračku prádlem. Je jasné, že ušetření za vodu je dobrá myšlenka, ale pračku podobně náročné praní extrémně namáhá.

Dobré je také pořádně zkontrolovat kapsy, jestli se v nich nenacházejí mince či klíče, které zevnitř poškrábou buben, ale horší je, když zapadnou do útrob vašeho spotřebiče. Pračku nezapomeňte také pravidelně čistit a dezinfikovat horkou vodou.

KAM DÁL: Nešikovná stanice metra. Na Hlavním nádraží měla původně jezdit podpovrchová tramvaj