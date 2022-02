Čištění kopaných a vrtaných studní

O studnu je třeba pečovat

Je v celku jedno, máte-li studnu s kamenným, cihlovým nebo betonovým pláštěm, nezpochybnitelným faktem zůstává, že o ni musíte pečovat. Znečištění studny je problém, který trápí nespočet lidí a může k němu dojít mnoha rozlišnými způsoby. Voda může být znehodnocena ulomující se horninou, zatékáním povrchové vody, přítomností cizích předmětů či uhynulými živočichy.

Jak tomu předcházet

Nejúčinnější ochranou pro vaši studnu je kvalitní plášť, který by měl dosahovat přinejmenším výšky padesáti centimetrů. Dalším důležitým ochranným prvkem je pak dobře těsnící poklop, který zamezuje vniknutí vnějších nečistot. Chcete-li životnost vaší studny prodloužit, doporučujeme provádět na své studni průběžné kontroly. Například dvakrát do roka, zkontrolovat stav krytu a okolí studně, zdali někde něco neprosakuje. Čas od času, cca tak jednou za dva roky je dobré kontrole podrobit i čerpací techniku. V neposlední řadě je pak potřeba, v časovém rozmezí 5-8 let, studnu vyčerpat a kompletně vyčistit.

Jak studnu vyčistit?

Pokud dojde k zanesení či jinému znehodnocení studny, dobře si rozmyslete, zda se do nápravy pustíte na vlastní pěst. Čištění studní je velice nebezpečná práce, hrozí při ní nespočet nebezpečí. Pokud chcete předejít situacím, jako je zával či udušení, doporučujeme vám obrátit se s žádostí o pomoc na profesionály.

Jedním z takových profesionálů je i firma STUDNY ŠUMPERK, která disponuje již více než desetiletými zkušenostmi na poli zhotovování, oprav a čištění studní, a která funguje po území celé republiky. Firma vám garantuje spolehlivé služby za rozumné ceny, rychlou realizaci a celkovou spokojenost. V prospěch těchto garantovaných kvalit mluví i více než 180 pozitivních recenzí na webu poptávej.cz.