Dracena je dekorativní nezmar. Tropická rostlina se přizpůsobila, i za minimální péči se vám odmění

Draceny jsou v našich končinách už tolik rozšířené, že ani nepřemýšlíme, odkud se tady vzaly. A přitom jde o rostlinu exotickou, kterou bychom v přírodě našli na Madagaskaru, který mnozí považují za ráj na zemi a kde se nacházejí mnohé rostlinné i živočišné druhy, jež jinde nenajdeme. Najít je ale můžeme i v Africe nebo Asii. Jde tedy o rostlinu, pocházející z tropů. To však neznamená, že není schopná se přizpůsobit podmínkám pěstování v bytech.

Co potřebuje?

Jak bylo uvedeno, dracena není v základu náročná rostlina. Bude jí stačit, když jí najdeme světlé místo, kam ale zvláště v horkých letních dnech nebudou dopadat přímé sluneční paprsky. Ohledně teplot je do bytu vysloveně ideální, protože si libuje ve stejných podmínkách jako většina lidí - nemá ráda teploty pod 15 a nad 25 stupňů, což je také teplota, kterou se většina z nás snaží v bytech udržovat.

V čem dracenu pěstovat?

Ani na substrát není dracéna nijak zvlášť náročná. Bude jí stačit, když na přesazování koupíme běžný substrát s rašelinou. Nový větší květináč a čerstvý substrát do něj dopřejeme dracenám na jaře, kdy budou za tuto službu nejvděčnější, ne ale každý rok. Ideálně jednou za dva až tři roky.

Při přesazování rostliny do většího květináče nezapomeneme dát na dno květináče drenáž, protože kořeny nesnáší přemokření. Předejdeme tak jejich zahnívání.

Bez vody to nejde

Na vodu si dracena potrpí. Od jara do podzimu by měla mít stále dostatek vody, substrát nemá vyschnout. Velmi brzy bychom to poznali na zasychajících listech. Při zálivce rostliny zároveň pohnojíme přibližně jednou za dva týdny běžně dostupným hnojivem pro pokojové rostliny. V zimě ale zálivku výrazně omezíme a hnojivo vynecháme.

Tropy doma

Příroda na Madagaskaru se vyznačuje vysokou vzdušnou vlhkostí. A takové podmínky ocení dracena i u nás doma. Vzdušná vlhkost je ideální kolem 85 %, ale potěší ji i rosení listů nebo dokonce občasná sprcha. Pozor ale, aby voda nebyla ledová.

Chcete víc rostlin?

Pokud se rozhodnete, že vám jedna rostlina nestačí, není velký problém ji namnožit řízkováním. Řízky z kmínku pořizujeme minimálně deset centimetrů dlouhé a necháme je zakořenit třeba ve směsi písku a rašeliny nebo dokonce jen ve sklenici s vodou. Poté, co řízek pustí kořeny, je možné ji zasadit do běžného substrátu. Stejně můžeme zachránit i rostlinu, které odspodu opadaly listy. Jednoduše odřízneme vrchol se zbytky listů a necháme zakořenit stejně jako jiné řízky.

Odměna za péči

Dracena se spokojí i se skromnými podmínkami, ale pokud se o ni budeme starat jen o něco lépe, odmění se zdravým vzhledem a spokojeností, která jde ruku v ruce s růstem rostliny. V bytě se tak můžeme dočkat až dvoumetrové draceny, což už bude dominanta většiny místností. A jaká je další výhoda draceny? Pokud se rozhodnete pořídit si ji v obchodě, nemusíte se obávat, že na její nákup padne polovina výplaty. Patří totiž k těm levnějším pokojovkám.

KAM DÁL: Dobrosrdečná herečka Antonie Nedošinská si získala srdce každého diváka. V životě si ale prošla těžkým obdobím.