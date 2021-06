Elegantní řešení, jak propojit kuchyň s obývacím pokojem

Jednotný prostor

Aby spojení dvou těchto místností působilo přirozeně, je důležité zařizovat je jako jednotný prostor. Nejlepším řešením je nejprve zařídit kuchyň, a té potom přizpůsobit obývací pokoj. Dejte však pozor, abyste kuchyni nevěnovali přílišný prostor, který by pak mohl chybět v obýváku. Je třeba najít balanc, díky kterému se budete cítit komfortně v obou částech. Někdy je třeba se trochu uskromnit, abyste do prostoru vměstnali vše potřebné. Základem by měla vždy být kuchyňská linka, jídelní stůl a pohovka s konferenčním stolkem.

Propojené, nebo oddělené?

Ačkoliv podstatou je spojit prostor kuchyně a obýváků, nabízí se několik možností, jak je můžete částečně oddělit. Přeci jen v obývacím pokoji je potřebný klid na odpočinek, zatímco v kuchyni čas trávíme aktivně. Pokud tedy toužíte po troše soukromí, můžete k oddělení využít posuvné dveře. Můžete si tak vždy aktuálně vybrat, zda chcete místnosti spojené, nebo rozdělené. Ovšem praktičtějším řešením bývá nechat prostory spojené tak, aby fungovaly jako jeden celek. Díky tomu můžete o sobě vzájemně vždy mít přehled, a to i když se každý z členů domácnosti věnuje jiné činnosti.

Optické oddělení

Jednou z nejlepších možností, jak vymezit jednotlivé prostory, je optické oddělení. S tím vám skvěle pomůže nábytek. Oblíbeným řešením bývá zóny oddělit pomocí ostrůvku či jídelního stolu. Skvěle poslouží také sedací souprava. Díky svým rozměrům totiž slouží jako ideální předěl, aniž byste narušovali koncept spojení kuchyně s obývákem.

S optickým oddělením vám může pomoci také odlišné osvětlení. Do kuchyně volte studené odstíny, oblíbené je přisvícení LED pásky pod kuchyňskými skříňkami, takže lépe uvidíte na pracovní desku. Do prostoru obýváku pak dejte spíše teplé světlo. Skvěle navíc vypadají také různé stolní či stojací lampy, které prostor zútulní.

Zapomenout bychom neměli ani na podlahy. Různými styly můžete také zdánlivě prostory oddělit. Do kuchyně je s oblibou využívána dlažba, do obýváku pak můžete použít například lamino. Skvělým doplňkem jsou také kusové koberce, které mohou být zároveň dekorací.

Foto: LEKSTOCK: 3D / Shutterstock.com Elegantní řešení nemusí být jen sen

Vyberte jeden styl

Vzhledem k tomu, jak blízké si v případě propojení jsou kuchyň s obývákem, měli byste se držet jednotného stylu. To znamená nábytek ze stejného materiálu, v ladících barvách a vybraném designu. Nehodí se totiž mít moderně vybavenou kuchyň a hned vedle vintage nábytek v obývacím pokoji. Snažte se proto najít kompromis, který se vám bude líbit ve všech prostorách. Co se barev týče, snažte se najít jednu neutrální. Pokud kuchyňský nábytek i obývací stěnu sladíte do bílé barvy či odstínů hnědé, vše k sobě bude skvěle pasovat. Navíc se pak nabízí prostor pro barevné dekorace, kterými vytvoříte kontrast.

Nezbytné vybavení

Při tomto specifickém rozložení místností byste měli myslet také na praktičnost. V kuchyni by vám neměl chybět odsavač par, díky kterému zůstane obývací pokoj čistý. Ať už si do kuchyně vyberete jakékoliv spotřebiče, hlídejte to, jak jsou hlučné. Je totiž značně nepříjemné být rušen při odpočinku v obývacím pokoji, když je zrovna v provozu některý ze spotřebičů v kuchyni. Snažte se proto vybírat modely, které nepřesahují hlučnost 50 dB a nebudou vás tak rušit.

Při vybavování společných prostorů kuchyně a obýváku budete potřebovat být kreativní a hledat kompromisy. Jakmile však pořídíte ideální vybavení, stane se z těchto dvou zón jeden útulný celek.