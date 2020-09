Když nestíháte vařit: Hrnečkové recepty jsou rychlé, na ovocných moučnících si přitom pochutnáte

Rychlé a chutné, to je zásada, kterou oceňuje v kuchyni každá hospodyňka. Dnes tomu tak s našimi recepty bude. Následující buchty, koláče či bublaniny připravíte za pár chvil, navíc nebudete potřebovat ani váhy a můžete si být jisti, že budou i skvěle chutnat. Vše máme osobně vyzkoušeno!

Hrnečková bublanina s ovocem

Suroviny:

3 velká vejce

1 hrnek krupicového cukru

2 hrnky polohrubé mouky

1 sáček kypřicího prášku do pečiva

špetka soli

1 kelímek smetany ke šlehání (215 ml)

tuk a hrubá mouka na plech

3 hrnky čerstvého drobného ovoce dle chuti

moučkový cukr s vanilkou na poprášení

Postup:

Předehřejte troubu na 180 stupňů. Do mísy vyklepněte vejce, vsypte cukr a vyšlehejte do bílé pěny. Přisypte prosátou mouku s kypřicím práškem a špetkou soli, vlijte smetanu a promíchejte. Vyšší plech vymažte a vysypte moukou a vlijte na něj těsto. Posypte ovocem a pečte dorůžova; trvá to asi 25 minut. Zkontrolujte špejlí, zda těsto nelepí. Vyjměte z trouby a nechte vychladnout. Podávejte poprášené moučkovým cukrem s vanilkou.

Borůvkový koláč s drobenkou

Suroviny:

1 hrneček cukru krystal

3 celá vejce

1 hrneček oleje

1 hrneček mléka

1 vanilkový cukr

2 hrnečky polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

čerstvé borůvky (může být jakékoliv ovoce čerstvé nebo kompotované)

Drobenka:

mouka

cukr

máslo

Postup:

Do mísy dáme vajíčka s krystalem a ruční metličkou vyšleháme. Přidáme ostatní ingredience při stálém míchání. Pokud je těsto příliš tuhé, zředíme trochou mléka. Vylijeme na vymazaný a vysypaný plech s vyšším okrajem. Omyté a okapané borůvky silně vrstvíme na těsto, posypeme drobenkou. Vložíme do troiby předehřáté na 150 °C. Pečeme dozlatova. Upečený koláč pocukrujeme.

Hrnková bábovka s ovocem

Suroviny:

2 hrnky polohrubá mouka

2 ks vejce

1 hrnek cukr krupice

1 hrnek mléko

1 hrneček olej

1 balíček prášek do pečiva

cukr moučka

tuk na vymazání

hrst sezonního ovoce

Postup:

Smícháme cukr s vejci a olejem. Přidáme mléko a mouku smíchanou s kypřícím práškem do pečiva, poté přimícháme nakrájené ovoce. Ovoce zvolíme podle vlastní chuti. Vymíchané těsto vlijeme do předem vymazané formy. Hrnkovou bábovku s ovocem pečeme ve vyhřáté troubě asi 30 minut. Nakonec můžeme, ale nemusíme pocukrovat.

