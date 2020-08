I psi mohou mít rakovinu. Pokud jim chceme pomoci, musíme umět poznat varovné příznaky

Příznaky rakoviny u zvířat jsou velmi podobné jako u lidské formy této závažné choroby. Jedním z nich je nápadné hubnutí. Pokud delší čas pozorujete, že zvíře nemá chuť jít k plné misce, případně si jen lízne a odchází, je potřeba mít se na pozoru. Stejně jako ve chvíli, kdy sice žere, ale i přesto hubne. Když ještě navíc začne zvracet nebo dostane průjem, neměli bychom otálet a co nejdříve zajít k veterináři. Může jít o banální virózu nebo dietní chybu, ale to při dlouhodobějších potížích není pravděpodobné. Mohlo by jít právě o příznaky rakoviny, které není možné přehlížet.

Když už jsme u tématu vyprazdňování našich psích společníků - je také velmi důležité alespoň občas zkontrolovat jeho stolici, nenachází-li se v ní krev. Při jejím objevení také není na co čekat.

Změny nálad

Stejně jako lidé, i zvířata mají svoje nálady. Jednou jsou hraví, mají dostatek energie, “dobrou náladu”, vyžadují pozornost a kontakt se svým chovatelem. Jindy mohou být mrzutí a vyhledávají samotu. Pokud nejde o trvalejší stav, pravděpodobně se nic neděje, jestliže ale odmítají lidskou společnost příliš dlouho, případně se stávají agresivními, když na ně sáhneme, je velmi pravděpodobné, že je něco bolí. Také to je důvod zajít k veterináři, který zjistí příčinu změny nálady zvířete a v nejhorším případě může včas zasáhnout.

Bouličky na těle

Opět stejně jako u lidských forem rakoviny mohou se i ty zvířecí projevovat růstem bouliček pod kůží nebo přímo výrůstků na kůži. Chovatel, který svoje zvíře dobře zná, stará se a zajímá se o něj, si jistě takové změny brzy všimne. Pak je více než nezodpovědné čekat, co se z toho vyvine. Ve většině případů takto závažného onemocnění, jakým rakovina bezesporu je, hraje svoji hlavní roli čas.

Kašel

Může jít i téměř banální krátkodobý problém, ale také právě o rakovinu. Kašel, dušnost a obecně ztížené dýchání u psů (ale samozřejmě i u koček a dalších druhů zvířat) může také signalizovat nádor v těle, zvlášť když jde o nádor nebo metastázy v plících.

Zápach z tlamy

Zápach z tlamy nebo změněná barva dásní - i to může být příznak nebezpečné choroby. Tady jsou opět ve velké výhodě zvířata, jejichž majitel se o ně skutečně zajímá a pravidelně kontroluje jejich zdravotní stav. Jen tak je možné předejít fatálním koncům.

Typy nádorů u psa

Jaké typy nádorů se u psů objevují nejčastěji? Ani našim psím kamarádům se nevyhýbají lymfomy, tedy forma rakoviny spojená s lymfatickými uzlinami. Proto bychom měli věnovat pozornost případnému zvětšení uzlin pod čelistmi, před rameny, v podpaží a tříslech a za „kolenní“ oblastí psů. Končetiny zvláště větších plemen psů může postihnout “rakovina kostí”, tedy osteosarkom. Poznat jej můžeme například podle otoku v místě nádoru. Otok pod kůží v oblasti hrudníku nebo břicha může signalizovat mastocytom.

Psa může postihnout také nádor dutiny ústní, který můžeme poznat podle neobvyklého zápachu z ústní dutiny, slintání, případně vypadávání žrádla z tlamy. Jestli navíc zvíře z tlamy krvácí, jde o velmi závažný příznak.

Pokud chováte fenu, je třeba hlavně v jejím vyšším věku dávat pozor na vznik nádoru mléčné žlázy. Může jít o nezhoubný adenom, ale také o velmi agresivní nádor. Proto je nutné s každým podezřením vyrazit k veterináři. Prevencí tohoto typu nádoru je včasná kastrace feny.

KAM DÁL: Poslední vtip Vladimíra Menšíka jen dva dny před jeho smrtí. Jeden z nejlepších českých herců baví diváky dodnes.