I vašemu psovi hrozí od jeho zvířecích kamarádů nebezpečné virózy. Na co je třeba dávat dobrý pozor?

Dříve to bylo jiné - pes býval považován za zvíře, které je zkrátka užitečné mít u domu. Zaštěkal, pustil hrůzu, odradil zloděje. O jeho leckdy celoživotních podmínkách se raději ani nebudeme zmiňovat. Dnes se ale už neobáváme přiznat, že jsou to naši čtyřnozí přátelé a stávají se z nich doslova členové rodiny. A podle toho se také staráme o jejich zdraví. Na co bychom měli dát pozor v případě, že má náš mazlíček svoje psí kamarády, mezi nimiž rád pobude?

I pes může dostat chřipku

Jednou z chorob, které se mohou přenášet z jednoho psa na druhého, je psí chřipka. Jde o virózu, šířící se (jako ta lidská) respiračními sekrety, ale i jimi kontaminovanými předměty. V případě psů to může být například obojek, vodítko, ale i oblečení jejich chovatele. Virus je navíc poměrně odolný a může se mimo tělo udržet při životě až 48 hodin.

Jak se psí chřipka projevuje? U nemocného psa můžeme pozorovat kašel, ale také zvýšenou teplotu až horečku a rýmu. Pokud by se tedy u vašeho psa takové příznaky objevily, je samozřejmě načase zajít k veterináři, ale také je třeba vyhýbat se ostatním psům v okolí. Ohleduplnosti není nikdy dost a ostatní chovatelé vám vaše ohleduplné chování snad příště oplatí.

Psinka není častá, ale nebezpečná

Další velmi snadno přenosnou chorobou je psinka, k níž jsou náchylná hlavně štěňata. Ta, ale samozřejmě i dospělí psi, se mohou nakazit viry ze vzduchu nebo stejně jako u chřipky z respiračních sekretů dalších nemocných zvířat. Po nakažení se u psa projevuje horečka, rýma, kašel, ale také zažívací problémy a dokonce i křeče. Bohužel častěji, než bychom chtěli, může dojít ke smrti zvířete. Je to ale zcela zbytečné, protože na psinku existuje velmi účinná vakcína, kterou by žádný svědomitý chovatel, který svoje zvíře miluje, neměl nechat bez povšimnutí. Jde o jednu ze základních vakcín.

Parvoviróza je zákeřné onemocnění

Zapomenout nesmíme ani na parvovirózu, která také patří mezi vysoce nakažlivé choroby. Její virus napadá trávicí ústrojí zvířete a vyvolává úporné, často i krvavé průjmy, zvracení i průvodní horečku. Tuto nemoc mohou psi dostat po kontaktu s kontaminovanou stolicí, ale také s povrchy, na nichž virus ulpěl. Opět se jedná hlavně o vodítka, obojky a podobně. Naštěstí i této nemoci je možné předejít vakcinací a každý pes by ji měl podstoupit. Bohužel se stále ještě objevují zvířata, která takové očkování neprodělala. Léčba je složitá a i přes veškerou péči může snadno skončit smrtí zvířete.

Je třeba mít se na pozoru

Kontakt s ostatními psy je jistě důležitý, ale každý chovatel by měl pozorně sledovat nejen vlastního čtyřnohého kamaráda, ale i jeho kamarády. V případě podezření na špatný zdravotní stav některého z nich je pak vhodnější vlastního psa zajistit, aby s takovým zvířetem nepřišel do kontaktu. Ale ještě důležitější je poradit se včas s veterinářem a nechat štěně náležitě naočkovat.

Zdroj: AVMA, svupraha

