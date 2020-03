Jaro je správný čas na přesazení pokojovek. Je ale potřeba to udělat správně, abychom jim neublížili

Rostliny, jako vše živé, potřebují výživu. Pokojovým rostlinám, které mají ke svému životu jen omezené možnosti, které jim poskytuje poměrně malý květináč, ji musíme dodat my. Buď zálivkou a přídavkem hnojiva (to vlastně v každém případě), nebo i novým substrátem, který již základní živiny na určité období obsahuje.

Je ten pravý čas

Už na začátku března se můžeme směle pustit do přesazování pokojových rostlin. Většina z nich si to jistě zaslouží a některé dokonce vyžadují přesazování každoroční. Jde zvláště o mladé rostliny, u nichž chceme podpořit další růst. Pokud máme doma již opravdu velké rostliny, které se jen těžko přesazují, je dobré jim alespoň vyměnit část substrátu tím, že jednoduše odebereme vrchní vrstvu toho, v němž přečkaly zimu, a nahradíme jej novým, plným živin. I fikus, který již sahá ke stropu, za takovou péči poděkuje zdravější vizáží a novými lístky.

Substrát je důležitý

Na přesazování pokojovek je důležitý každý detail, ale výběr toho správného substrátu je samozřejmě základ - a v dnešní době to není ani taková věda. Specializované obchody prodávají již namíchané, obohacené o živiny na první období a ve správné propustnosti, kterou dané rostliny potřebují.

Než vyrazíme do obchodu, dobře si tedy rozmyslíme, které pokojovky budeme přesazovat. Budeme totoiž pravděpodobně mít na výběr mezi substráty pro zelené rostliny, tedy ty, které nekvetou a v bytě tvoří dekoraci jejich listy - sem můžeme zařadit právě fikusy, scheflery, dnes velmi moderní zamioculcas, pileu a další - nebo pro rostliny kvetoucí, u nichž právem očekáváme, že se v průběhu roku pochlubí i svým květem.

Výběr substrátu podle těchto kritérií je důležitý, protože pro růst listů nebo tvorbu květu rostliny potřebují jiné látky, které se v jednotlivých substrátech vyskytují v různém poměru.

Speciální požadavky

Jsou samozřejmě také rostliny, které do dvou jednoduše stanovitelných kategorí nezapadají. Jde například o kaktusy, orchideje nebo sukulenty. Ale ani na ty výrobci substrátů nezapomínají, není tedy problém pořídit jim jejich speciální prostředí, v němž se budou cítit dobře, a my pak budeme mít radost z výsledku.

Výběr květináče

V současné době mnozí diskutují o tom, zda pokojovky pěstovat v plastových nebo v těch klasických z pálené hlíny. Na jednoznačném názoru se ale neshodnou dlouholetí odborníci, nechme to tedy na rozhodnutí každého z pěstitelů. Chybu neuděláme žádným z rozhodnutí, jde o to, co je nám milejší.

V každém případě si musíme dát pozor na to, abychom místo květináče nekoupili jen lépe vypadající obal. Rozdíl poznáme jednoduše, ve dnu květináče musí být otvor na odtok přebytečné vody. Obal potom nůže tvořit další ozdobnou vrstvu, ale měl by v podstatě plnit funkci podmisky.

Jestliže tedy pořizujeme skutečně jen květináč, nezapomeneme právě na podmisku. Rostliny, které stojí na nejrůznějších talířcích a víčkách od margarinu a podobně, pak určitě udělají méně parády, než když investujeme o pár korun více (není to žádné jmění) a pořídíme novou podmisku zároveň s květináčem.

Nepřehnat to s velikostí

Při přesazování rostlin je důležitý i výběr velikosti květináče. Samozřejmě volíme o něco větší, zvláště u pokojovek, u nichž předpokládáme rychlejší růst. Neměli bychom to ale zase na druhou stranu přehnat - nové stanoviště pokojovky by mělo být jen o 2 - 3 centimetry v průměru větší než to původní.

Trocha písku neuškodí

Spolu se zeminou bychom měli mít při přesazování pokojovek připravenou i propustnější vrstvu, tedy drenáž, kterou umístíme na dno květináče. Může to být například písek nebo keramzit. Až na ni potom dáme vrstvu zeminy, do níž zasadíme rostlinu. Zeminu vyměňujeme (kromě zmiňovaných případů opravdu velkých rostlin) všechnu, rostliny nám za to brzy svým způsobem poděkují.

Čas na zdravotní prohlídku

V okamžiku, kdy jsou rostliny mimo květináč, je ideální čas na zdravotní prohlídku kořenů. Na to bychom neměli zapomenout. Nejde jen o prostý přesun pokojovky z jedné nádoby do druhé, přesazování by mělo být celkovou péčí o rostlinu a je zároveň jediným okamžikem, kdy můžeme prohlédnout její kořeny. Ty, které jsou viditelně špatné, nezdravé, polámané nebo dokonce zahnívají, okamžitě odstraníme. Do nového květináče půjde rostlina jen v dobrém stavu. Stejně tak je to i s nadzemní částí, o kterou ale samozřejmě můžeme lépe pečovat v průběhu celého roku.

Postup přesazování

Nejprve si do nového květináče připravíme spodní vrstvu drenáže a spodní vrstvu substrátu. Takto vyplníme přibližně jednu třetinu květináče. Následně opatrně vložíme rostlinu, jejíž kořeny jsme zbavili zeminy, ve které žila doposud, a opatrně zasypeme dalším novým substrátem. Postupujeme tak, abychom kořeny zbytečně nepoškodili. Nakonec je třeba se přesvědčit, že je rostlinka dobře stabilizovaná, a povrch opatrně přitlačíme, aby měla pokojovka dostatečnou oporu. Květináč doplníme substrátem až pod okraj a je hotovo.

Chvíli nehnojit

V momentě, kdy rostliny přesazujeme, již nepřihnojujeme, zvláště ve chvíli, kdy využíváme koupený substrát. Využití vlastních zdrojů, tedy zeminy ze zahrady a kompostu, vyžaduje více zkušeností pro dosažení optimálních podmínek pro další růst pokojovek. Platí ale také pravidlo, že nehnojíme hned po přesazení.

Nakupujte s rozmyslem

Že to stojí moc peněz? Nakoupit substrát a hlavně nové květináče? Zvláště pro zanícené pěstitele, kteří mají doma i desítky pokojovek, to může na první pohled vypadat nedostižně. Stačí se ale zamyslet, vzít tužku a papír (nebo třeba tablet), projít si celý byt a zmapovat velikost květináčů. Většinu z nich může “zdědit” rostlina, která doteď žila v menší nádobě. Rostlinky tak vlastně jen naposouváme do větších nádob, které již doma máme, a kupovat budeme jen několik největšich. Není to žádná věda, jen to vyžaduje trochu zamyšlení a logistiky. Finanční úspora i radost z dobře rostoucích rostlin určitě za chvíli přemýšlení stojí.