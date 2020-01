Když se o první jarní květiny v bytě správně postaráme, vydrží mnohem déle krásné

I když by stále měla být zima v plném proudu, mnozí z nás se již nemohou dočkat jara - rozkvetlé zahrady a louky na sebe ale ještě nějakou dobu přece jen nechají čekat, a tak si můžeme iluzi začátku teplejšího ročního období vykouzlit alespoň doma. Petrklíče, azalky a další drobné rostliny se hodí i do interiérů, jen je potřeba vědět, jak o ně pečovat.

Na jaru je kromě zvyšujících se venkovních teplot okouzlující také probouzející se barevnost do té doby šedohnědé spící přírody. Snad nejpestřejší paletu všech možných barev nám pro účely zkrášlení bytů nabízejí petrklíče, které můžeme dnes koupit téměř všude. Jenže jak se o ně starat, aby vydržely krásné i poté, kdy je přineseme domů?

Petrklíče raději do chladna

Petrklíče jsou poměrně odolné rostliny, vyžadují ale podmínky, s nimiž budou spokojeny. Znamená to, že je nestavíme na místo, kam (v případě, že náhodou vysvitne slunce) dopadají přímé paprsky. Petrklíč vyžaduje světlo rozptýlené, ale v dostatečném množství. Stejně tak těmto rostlinám neuděláme příliš velkou radost umístěním do přetopeného obývacího pokoje - naopak, mnohem lépe jim bude na místě chladnějším. Zapomenout nesmíme na pravidelnou zálivku (můžeme doplnit slabým organickým hnojivem), kterou ale směřujeme pouze do misky. Abychom dosáhli dalšího kvetení, již uvadlé kvítky musíme pravidelně odstraňovat.

Chcete domu kousek sluníčka? Narcisky ho nahradí

Stejně oblíbené jako petrklíče jsou i jarní cibuloviny. V jejich případě si jen musíme dát pozor, aby sice měly dostatek vody, ale je nutné se vyvarovat jejich přelití. V takovém případě bychom se za několik dní dočkali jen příliš vytáhlých rostlin bez pěkného tvaru a pevnosti. Vhodné do bytu jsou například hyacinty, narcisy, ale i tulipány a další.

Pozor při nákupu

Kromě péče, kterou budeme rostlinám věnovat po jejich umístění na vhodné místě v bytě, bychom ale měli již při nákupu dobře přemýšlet o jejich výběru. Nejde ani tak o druh rostliny jako o konkrétní jedince. Kupujeme vždy jen rostliny viditelně zdravé, bez zažloutlých listů nebo zjevné plísně. Pokud se jedná o petrklíče, vybíráme takové, jejichž listová růžice je pevná a hustá a celkově je rostlina teprve na počátku květu. Nejlepší je, pokud vidíme třeba i jen jeden nebo dva rozkvetlé kvítky a zásobu poupat. Ta brzy vykvetou a budou nám dělat radost po delší dobu.

Stejně tak je to i s nákupem cibulovin. Květináč plných krásných rozkvetlých narcisek sice udělá radost při nákupu, ale stejně tak brzy odkvete. I tady volme raději nakvétající rostlinky.