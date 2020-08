Kočičí virová leukémie může postihnout i vaši kočku. Je lepší ji před ní ochránit

Důležité je vědět, že kočičí leukémie je onemocnění virové, kočka jej tedy může “chytit”. Toho bychom si měli být vědomi a podle toho bychom také měli o svoje zvíře pečovat. Jde totiž o velmi vážnou chorobu, která navíc doposud není léčitelná. Jde o komplex problémů, které jsou pro kočku osudné, přičemž samotné nádory jsou jen součástí celého problému. Dále jsou kočky postiženy trávicími a dýchacími potížemi, jsou anemické, trpí atrofií štítné žlázy, kožními problémy, pokud taková kočka zabřezne, většinou potratí nebo porodí velmi slabá a jen těžko životaschopná koťata.

Oslabená imunita

Proč se kočičí leukémie projevuje tolika příznaky a problémy? Organismus zvířete má totiž vinou viru leukémie narušen imunitní systém a kočka tak nemá šanci bránit se proti dalším onemocněním.

Jak kočku před onemocněním chránit?

Nejprve je nutné si uvědomit, jak se může kočka nakazit. Infekce se přenáší kontaktem s nakaženou kočkou, slinami, močí i trusem. Pokud by tedy kočka měla například stejnou toaletu s nemocným zvířetem nebo by spolu žily v jednom bytě, mohlo by k přenosu nemoci dojít. Z toho plyne, že kočky, chované v bytě, které se nemají možnost dostat do kontaktu s cizími zvířaty, o jejichž zdravotním stavu nemáme žádné informace, jsou před virovou leukémií prakticky chráněny. Nemocná kočka ale může virus přenést na svoje koťata buď přímo v době březosti nebo při porodu.

Chcete si být jisti?

Chodí vaše kočka ven a nejste si jisti, jestli náhodou netrpí touto chorobou? Nejlepší je v takové chvíli navštívit veterináře, který provede potřebné testy. Určitě byste k němu s kočkou ale měli dojít v případě, že ztrácí chuť k žrádlu, hubne nebo má zánět dásní.

Co když má kočka leukémii?

Jaká je prognóza, když kočka virovou leukémií skutečně onemocní? Nemusí jít ve všech případech o chorobu, která skončí smrtí zvířete. Přibližně ve čtyřiceti procentech případů se s leukémií kočičí organismus vyrovná a dokonce se stane odolným proti dalšímu nakažení. Dalších třicet procent se sice neuzdraví úplně, ale také se pro ně leukémie nestane osudnou. Napříště ale budou náchylnější i k poměrně banálním chorobám a virus mohou přenést na svoje koťata. Posledních třicet procent koček nemoci většinou podlehne, a to nejpozději do tří let od nakažení.

Nejlépe je očkovat

Kočkám, u nichž se leukémie prokáže, mohou veterináři podávat přípravky na podporu imunitního systému. Taková péče může prodloužit kočce život, ale musí být stále izolována od ostatních, aby nemohla šířit virus. I když prozatím neexistuje léčba nakažených zvířat, je možné nechat kočku, která je zdravá, proti virové leukémii, naočkovat. Vakcína ji před nákazou ochrání.

