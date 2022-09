Kozí, nebo beraní rohy? A není to vlastně jedno? Přinášíme univerzální recept na naložení

Když je čas zralých papriček, tedy těch, co jim říkáme kozí či beraní rohy, kupují je lidé na kila a nakládají. Jsou totiž pikantní a některé i dost pálivé, i když oproti klasickým chilli papričkám mnohem méně.

Papričky se dají využít i do jiných jídel

Jejich pálivost je snesitelná a vydrží zhruba po dobu, co je konzumujete. Pak pálivost většinou odezní a to je tak akorát pro ty, kteří mají sice rádi štiplavá jídla, ale ne taková, že pak na nic jiného nemyslí než na to, kdy to odezní.

Kozí rohy jsou vynikající pro svoji výraznou chuť jen tak syrové, ale jsou naprostou delikatesou na nakládání. Máme pro vás recept a garantujeme vám, že kdo ochutná papričky na tenhle způsob, jiný už nechce. Navíc je recept univerzální a můžete namísto kozích rohů naložit kapie, houby nebo směs zeleniny.

Kozí rohy jsou prostě geniální, mají více paprikovou chuť než chilli a jsou pikantnější nežli klasické papriky či kapie. Sterilované je můžete sníst jen tak samotné na chuť nebo si je dopřejete jako přílohu k masitým jídlům či je rovnou přidáte do nějaké směsi v hrnci nebo na pánvičce.

Kozí, nebo beraní rohy?

Že to s odrůdami paprik není až tak pro laika jednoduché, vysvětlují autoři skvělého webu o papričkách seminka-chilli.cz. „Občas se někdo trápí, aby obdobně jako chilli a feferonky rozlišil beraní a kozí rohy. Zbytečně. Termínem beraní a kozí rohy je myšlena pálivá paprička se silnou stěnou značné délky, různě pokroucená, jakožto lidové označení nekonkrétní odrůdy. A už vůbec není nijak významově spojeno určování odrůdy beraní roh a feferonka nebo chilli, kozí roh a feferonka nebo chilli.“

Paprika je úžasnou a zdravou potravinou

Papriky samotné jsou skvělou potravinou, protože obsahují kromě alkaloidu kapsaicin, který způsobuje pálivý pocit, i vitamín C. Papriky svým složením zvyšují chuť k jídlu, tudíž mají příznivý vliv na naše zažívání. Kozí rohy jsou specifickým druhem se silným aroma a jsou skutečně pochoutkou pro labužníky. Je jasné, že konzervací některé prospěšné látky zničíme, ale i tak toho zůstane v papričkách hodně, a to včetně důležité vlákniny.

Nakládané kozí rohy

Zhruba 15 zavařovacích litrových sklenic si připravíme na nálev, který děláme ze 4 litrů vody, 1 litru osmiprocentního octa, 300 gramů cukru a 150 gramů soli. K tomu potřebujeme 50 tablet sacharinu. Kdo nedůvěřuje umělým sladidlům, může použít odpovídající množství například xylitolu, ten je přírodním produktem z břízy. Dále si připravíme do sklenic olej, celý pepř, kuličky nového koření, bobkový list a hořčičné semínko.

Jak uvaříme lák?

A nyní jak budeme postupovat? Čtyři litry vody svaříme s litrem octa. Přidáme do láku 300 gramů cukru, 150 gramů soli a vaříme. Přidáme sladidlo, ale dáváme pozor, aby nám nálev nevyběhl, protože po vhození tablet lák začne prudce šumět. Pak stáhneme z ohně a necháme vychladnout. Mezitím naplníme kozí rohy do předem vymytých sklenic, větší papriky můžeme překrojit.

Kdo má raději pikantnější chuť, může do každé sklenice vhodit jednu feferonku, ale není to nutné vzhledem k pikantnosti kozích rohů. Do každé sklenice dáme před papričkami na dno ingredience podle návodu, tedy jednu lžičku oleje (ideální je slunečnicový), tři kuličky černého pepře, jednu kuličku nového koření, kousek bobkového listu a jednu třetinu lžičky hořčičného semínka. Sklenice pak sterilujeme 15 minut při zhruba 85 °C.

Zdroj: zahradník David Kolomazník

