Jak na nejlepší domácí utopence? Základem je kvalitní špekáček, trik v propíchnutí vidličkou

Jestli patříte i vy mezi milovníky této české pochoutky, zkuste si ji vykouzlit během pár chvil doma. Receptů existuje v časopisech i na internetu celá řada, my vám ale poradíme, na co je dobré si dát zejména pozor. Tak připravte si "zavařovačky" a jdeme na to.

Základem je kvalitní špekáček, důležitý je lák

Domácí utopence připravujte pouze z kvalitních surovin. Vyhněte se vuřtům a nakupujte pouze špekáčky, které na rozdíl od vuřtů musí obsahovat minimálně 40 % kvalitního masa. Ideální podíl na výrobu utopenců je pak min. 60 % masa. Ve výsledku je to totiž opravdu znát.

Následně si připravte lák, ve kterém budou špekáčky delší dobu odpočívat. Právě proto musí mít výraznou chuť. Připravte si nějaký větší kastrol se silnějším dnem a smíchejte v něm ocet, koření a cukr. Nálev zahřejte na nižší teplotu a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Je nutné si dávat pozor, aby nezačal moc probublávat, vařením ztrácí koření na domácí utopence chuť.

Na jednu malou sklenici (700 ml) utopenců budete potřebovat: 100 ml 8% octa, 300 ml vody, špetku cukru a špetku soli, několik kuliček nového koření a pepře, bobkový list, 3–4 špekáčky, mletý pepř, 1 klasickou cibuli, 1 červenou cibuli, příp. nakládanou kapii nebo chilli papričky podle chuti.

Začínáme plnit špekáčky

Špekáčky je nutné nejdříve řádně oloupat. Poté je podélně nařízněte nožem tak, aby na jedné straně držely pohromadě a daly se plnit. Nejčastější náplní jsou feferonky, plátky čerstvě nakrájené cibule a na závěr se podle chuti přidá sůl a pepř. Velmi důležitý je výběr vhodného koření, kterým rozhodně nešetřete, protože čím výraznější chuť, tím lepší. Pokud chcete trochu experimentovat, můžete navíc přidat např. chilli papričky nebo sušená rajčata.

Pokud chcete udržet naplněné špekáčky stranou u sebe, je dobré propíchnout je párátkem. Budou pěkně držet a při servírování se následně ani nerozpadnou.

Trikem je propíchnutí vidličkou

Jedním z triků je propíchnutí připravených špekáčků vidličkou tak, aby nasály maximum láku. Do velké a čisté sklenice začněte následně vrstvit cibuli, feferonky, bobkový list, kyselé okurky či případně další přísady, kterými prokládejte špekáčky. Postupně zalijte lákem až po hrdlo sklenice. Před uzavřením se sklenicí lehce bouchněte např. o roh linky, tím se totiž zbavíte nežádoucích bublinek.

Sklenici následně pevně uzavřete, utopence umístěte na "odpočinek" na chladné a tmavé místo a nechte je tam alespoň týden odležet.

Vynálezcem je hospodský Šamánek

Vynálezcem utopenců je zřejmě hospodský a mlynář Šamánek - původem z Berounska. Ten prý začal už před sto lety vuřty konzervovat do kyselého nálevu. A nezůstal jen u toho, časem přidal i cibuli a další přísady. Původ názvu utopenec však není stoprocentně jasný. Název ale údajně vznikl kvůli Šamánkově utonutí při opravě mlýnského kola.

