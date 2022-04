Nechcete kupovaná rajčata bez chuti? Vypěstujte si vlastní, jde to i v bytě a začít můžete hned

Dočkat se úrody chutných plodů rajčat v bytě i přes zimu není zcela nemožné, ale musíte se tomu věnovat a rostlinám poskytnout poněkud větší komfort. „Jde především o světlo. Někdo keříčkové odrůdy rajčat pěstuje na okně s expozicí na jih docela bez problémů, jiným keříky kvůli nedostatku světla vytahují do výšky a úroda je v nedohlednu,“ říká zkušený zahrádkář Eduard Klíma z Vysočiny.

Základem je kvalitní zemina

Rostliny potřebují jednoduše řečeno prodloužit den. Ten je u nás v zimě krátký. Dalším předpokladem úspěšného pěstování rajčat je kvalitní zemina. „Přísun živin vylepšujeme hnojením určeným pro tyto rostliny. Můžete zkusit některé keříčkovité odrůdy pěstovat za oknem na vnitřním parapetu. Připravíme si květináče s kvalitní zeminou a pak vysejeme semínka. Poté, co rostlinky narostou asi tak k 7 centimetrům, je přesadíme do větších nádob, dost hlubokých, aby v nich byl dostatek zeminy s živinami.“

Dostatečně zaléváme, ale nepřeléváme, aby neuhnily kořínky. Pokud rostliny vytahují do výšky, podle Klímy zaštípneme vrchol, aby se keřík rozrostl do šířky. Když se dočkáme květů, musíme nahradit opylovače - občas zatřeseme keříkem, aby se květy opylovaly. „Pokud se dočkáte alespoň malé úrody, můžete slavit, ale jistější pěstování rajčat v zimě je v takzvaných pěstebních místnostech nebo pěstebních boxech. Seženete je v každém lepší květinářství.“

Rostliny potřebují světlo 14 hodin

Jedině tak zajistíte rostlinám všechny podmínky k růstu, kvetení a dozrání plodů. Jednoduše řečeno, musíte jim zajistit teplo a světlo po dobu 14 hodin. Do pěstebního boxu používejte květináče, které dovolují rostlinám dýchat a mají otvory pro odvodňování.

„Do květináčů asi 15 cm vysokých vysejte semínka do hloubky asi 0,5 centimetru. Zeminu udržujte vlhkou a jakmile je rostlina velká asi 7 cm, přesaďte ji do větší nádoby. Když se sazenice chytnou, můžete začít používat hnojiva speciálně určená pro rajčata. V boxu nebo pěstební místnosti pomáhá růstu a zrání nejen vyšší teplota, ale i umělé osvětlení, třeba s pomocí širokospektrální LED diody,“ radí Klíma.

Ano, chcete-li si dopřát luxus v podobě chutných plodů i v zimě, musíte tomu něco obětovat, a to včetně nějaké té koruny na pořízení boxu a světel. Kdo si raději počká na plody ze zahrádky nebo ze skleníku, měl už by mít výsadbu doma za oknem. „I pro skleník se totiž vyplatí urychlení sazeniček doma s tím, že na vysazení ven nebo do skleníku si počkáme až po zmrzlících od 10. do 14. května.“

