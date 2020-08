Nenáročné a nádherné tilandsie se stanou ozdobou bytu i zimní zahrady. Nepotřebují ani květináč

Určitě jste ji už viděli. V květinářství za výlohou jakoby pluje rostlina. Bez květináče, bez vázy - zkrátka třeba jen zavěšená na niti. Mnozí ocení dokonalost, s níž byla tato umělá rostlina vyrobena, vždyť vypadá jako živá. Je to ale velký omyl. Jde o tilandsii, která takto dokáže velmi dobře žít a růst. Také byste ji chtěli domů? A víte, co skutečně potřebuje?

Než si tilandsii pořídíme, měli bychom o ní něco vědět. Jde o rostlinu, která patří do čeledi broméliovitých a v přírodě bychom ji našli ve velmi rozdílných podmínkách - od pouští až po deštné pralesy, od nížin až po horské oblasti. Museli bychom si ale za nimi zajet do Ameriky. Jak je vidět, nároky na podmínky u jednotlivých druhů mohou být odlišné, ale jedno mají společné. Jde o tak zvané epifyty. Co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Co je to epifyt?

Epifyt je rostlina, žijící na rostlině jiné. Nejde ale zároveň o rostlinu parazitickou, která by se nechala svým hostitelem vyživovat, ale o svoje potřeby se postará docela sama. K tomu jsou vybaveny schopností přijímat veškeré potřebné látky ze vzdušné vlhkosti. Podle jejich podoby také snadno poznáte, jaké oblasti jsou jejich původní domovinou. Velmi jednoduše řečeno - čím má rostlina dužnatější listy, tím sušší oblast v přírodě obývá. Potřebuje mít zkrátka možnost udělat si zásoby na horší časy. Kořeny, které jsou velmi pevné, pak tilandsiím slouží hlavně k uchycení k pevnému podkladu, tedy právě k jiným rostlinám, hlavně ke stromům.

Jak pěstovat tilandsie?

Opět bychom si měli uvědomit, odkud rostlina pochází. Jistě, že nebudeme doma imitovat deštný prales, na to bychom potřebovali speciální skleník, ale můžeme jí dopřát například takové světlo, kterého by se jí pravděpodobně dostalo i v její domovině. Tilandsie tedy můžeme umístit jak na přímé světlo, tak i do domácího skleníku s umělým osvětlením, které ale odpovídá potřebám rostliny. Je možné koupit speciální žárovky, které jsou sice dražší, ale dokáží rostlinám docela dobře nahrazovat sluneční svit. Většinu tilandsií ale nejvíce potěšíme stanovištěm s rozptýleným světlem.

Volně i na povrchu

Tilandsii určitě nebudeme sázet do květináče. Buď ji můžeme pěstovat zcela volně, tedy pouze například vloženou mezi ozdobné kamínky třeba ve skleněné misce nebo v moderním závěsu, či je možné zvolit její upevnění ke vhodnému povrchu. Je možné ji koupit již připevněnou k nějakému povrchu - často to bývá větvička nebo kůra stromu, případně si koupíme rostlinku “jen tak” a vhodné místo na upevnění jí vybereme sami. Zajímavostí je, že pěstitelé těchto broméliovitých rostlin tilandsie na zvolený povrch jednoduše přilepí třeba chemoprenem. Jde o to, že čím členitější povrch zvolíme, tím lépe. Navíc právě kůra je ideální tím, že je schopná nasáknout vlhkost, kterou potom rostlinka postupně vstřebává. A tím se dostáváme k další části péče o tilandsie, kterou je zálivka. Není totiž pravda to, co se občas můžeme dočíst, že tilandsii vůbec nemusíme “zalévat”.

Bez vody to nejde

Protože nejsou rostlinky v květináči, těžko je zalijeme běžným způsobem. Přesto vláhu, zvlášť v suchých bytech s ústředním topením, potřebují. V létě budou vděčné za každodenní rosení, v zimě jim postačí dodat vláhu jednou až dvakrát týdně. Výhodou tilandsií je také skutečnost, že jsou schopné vydržet i delší pauzu, například v případě, kdy odjedeme na dovolenou. Nemělo by to ale být pravidlo. Určitě ale nezavlažujeme rostlinky v době, kdy na ně dopadají přímé sluneční paprsky. Nejvhodnější dobou je tedy ráno a potom pozdní odpoledne. Vodu volíme ideálně dešťovou. Můžeme sice použít i tu z vodovodu, ale pokud máte možnost se jí vyhnout, raději to udělejte. Jednou až dvakrát do roka je vhodné rostlinky pohnojit speciálním přípravkem, který je možné koupit v květinářství.

Dalším možným způsobem, jak tilandsii zásobit vodou, je její ponoření do vody. Pokud se rozhodnete pro tento způsob, nechte ji tam přibližně hodinu. Taková zásoba vody pak samozřejmě vystačí na delší dobu.

Odvděčí se i za minimální péči

Většina tilandsií velmi dobře snáší zdejší podmínky, můžeme je tedy celoročně pěstovat v bytě, ale stejně tak jim uděláme velkou radost, pokud jim v létě dopřejeme pobyt venku. Jen musíme dát pozor, abychom je před chladnějším obdobím včas uklidili do tepla - teplota by rozhodně neměla klesnout pod 15 °C. V zimě dbejte na to, aby měly rostlinky dostatek světla, a nezapomeňte je pravidelně rosit. I když nevyžadují takovou frekvenci jako v létě, bez vody to jednoduše nejde. Na druhou stranu i za minimální péči se tyto rostliny svému pěstiteli odvděčí nádhernými květy.

