Pes nás v zimě potřebuje víc než kdy jindy. Nedovolme, aby trpěl

A je to tady zase. Teploty začínají klesat k nule a můžeem čekat i první sníh. Jenomže naši psí kamarádi budou chodit ven i v počasí, kdy by tak říkajíc “psa nevyhnal”. Nevyháníme je, naopak jim plníme jejich přání proběhnout se na čerstvém vzduchu. Musíme ale také při té příležitosti pečovat o jejich packy, aby se z procházek vraceli bez bolesti. Jak na to?

Botičky? Proč ne?

V dnešní době není už nic tak podivného potkat zvláště ve větších městech chovatele s jejich mazlíčky, kteří se mohou pochlubit psími “botami”. Jde vlastně o ponožky nebo i tvarované boty ze speciálního materiálu, které zvíře neomezují v pohybu a pes nemívá problémy si na ně brzy zvyknout. Jenomže ne každý chovatel je ochotem svému zvířeti takové ponožky oblékat. Přece jen zvíře je zvíře a taková výbava je pro někoho přece jen příliš. Co potom?

Pozor na sůl

Je potřeba si uvědomit, že mnohem víc než sníh nebo zmrzlý povrch vadí psům lidské zásahy do průběhu zimy. Jde tedy o solení a další ošetřování chodníků, zanraňující vzniku námrazy. Představme si, že bosou nohou chodíme po vrstvě soli. Každá odřenina nebo prasklina v kůži v tu chvíli začne pálit. A stejně se cítí i psi. Proto je nutné jejich packy zvláště v tomto období udržovat v co nejlepším stavu. Je k tomu k dispozici také spousta přípravků - někdy speciálních, ale také těch, které máme většinou doma běžně k dispozici.

Nenechte psovi packy rozpraskat

První, co je třeba pravidelně dělat, je promazávání psích pacek. Můžeme k tomu použít například kokosový olej nebo i jiný prostředek. Jde jednoduše o to, aby packy nebyly příliš vysušené a kůže na nich nepraskala. Je tedy možné použít i krémy, které jsou ke koupi v prodejnách potřeb pro zvířata. ale stačí o obyčejné sádlo.

Můžete koupit impregnaci

Ještě než se svým psem vyjdete do mrazu, je dobré packy naimpregnovat balzámem, který je bezprostředně ochrání před účinky soli, které se pes venku pravděpodobně nemá šanci vyhnout. Opět jde o běžný sortiment prodejen s tímto zaměřením. Takové ošetření zabere několik sekund, maximálně minut (podle ochoty zvířete spolupracovat) a výsledek pro pohodlí psa při procházce je nedocenitelný.

Pozor na chloupky mezi prsty

Některá plemena psů mívají problémy s chloupky mezi prsty, na které se chytá sníh a brzy se na nich vytvoří nepříjemné sněhové a ledové “kamínky”. Také ty mohou poškodit kůži na nohou, nehledě na to, že pohyb je pro psa v takovém případě nepříjemný, zvíře se snaží zbavit se problému a namrzlou směs okusuje. Ani to není pro jeho zdraví ideální. Proto je nejlepší dbát i na tento moment a chloupky mezi prsty zvířeti pravidelně vytříhávat. Předejdeme tak zbytečným problémům.

Co po procházce?

Ani po návratu ze zimní procházky bychom neměli na psí packy zapomínat. Je třeba psovi nohy omýt a důkladně osušit, případně znovu promazat. Přitom je důkladně zkontrolujeme, abychom objevili možné prasklinky nebo poškození, které by mohlo vyžadovat léčbu. V takovém případě je vhodné alespoň na několik příštích procházek překonat chovatelův případný odpor k ochraně pacek botičkami a do vyléčení zraněné packy zvíře přece jen raději obouvat.

Nezapomínejte, že pes vás potřebuje

Zdá se to jako moc práce? Určitě není - a ano, je pravdou, že naši předci se o své psy rozhodně takto nestarali. Doba se ale měni, a to nejen pro nás lidi, ale i pro zvířata. Mnohdy naštěstí. Protože i když jistě není pro některá plemena psů ideální život v bytě, jistě si pamatujeme dobu, kdy se nikdo nepozastavoval nad tím, že zvíře prožilo celý svůj život uvázané u boudy na řetězu.

Ti šťastlivější mohli běhat po dvoře a nocovat v boudě. Jen málokdo se staral o jejich zdraví a třeba i stav pacek. Dnes je to jiné a byla by škoda nevěnovat našim zvířecím přátelům dostatek péče, na kterou jistě mají právo.

