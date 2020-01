Pokusme se zachránit nábytek a naučit kočku na škrabadlo. Úspěch chovatele potěší

Snad každý, kdo měl nebo má doma kočku, má v bytě také nějaké místo nebo kus nábytku, na kterém si zkoušela ostrost svých drápků. Jsou to kanape, nohy kuchyňských i konferenčních stolů, židle nebo dokonce dřevěná dvířka kuchyňské linky. Žádný z kočičích obrazů asi nikomu neudělá radost, stejně jako ani vytahané nitě z čalounění kanape.

Možnost existuje

Máme ale dvě možnosti - buď rezignovat a konstatovat, že zkrátka je v bytě kočka, a tak to jinak nejde, nebo začít bojovat. Bude to nerovný a možná i dlouhý boj, ale nikdy není předem prohraný. Čím je kočička mladší, tím se samozřejmě snáze odnaučí v bytě škodit. Budeme ale potřebovat dobré škrabadlo, ideálně několik škrabadel…

Sledování kočky

Každá kočka má jiné návyky, které se liší částečně podle jejiho plemene a částečně i podle vlastní individuality. První, co bychom tedy měli udělat, je důkladný průzkum bytu a zvláště míst, která jsou kočkou poškozena, pokud už taková najdeme.

Potom také sledujeme chování samotné kočky. Proč? Jsou totiž zvířata, která ráda škrábou nábytek, tedy svislé předměty. Pak jsou ale i taková, která dávají přednost škrábání koberce a nejrůznějších předložek. Už víte, jaké povrchy preferuje právě vaše kočka? Výborně - to je cesta k úspěchu.

Škrabadlo

Dalším krokem, který je třeba učinit, je pořízení dobrého škrabadla. A opět máme několik možností. Buď pořídíme škrabadlo hotové, nebo jej vyrobíme. Pokud v bytě nevadí například motouzem silně omotaná noha stolu, můžeme využít i takovou příležitost - zvlášť v případě, kdy je stejně už od kočičky ‘podepsaná’. Jestliže ale nechceme pro zvířata využít části našeho nábytku, nezbývá, než pořídit jim vybavení vlastní.

Škrabadel je v obchodech velký výběr, můžeme se tedy pustit do nakupování. Tady se již můžeme řídit výsledky předchozího pozorování. Budeme tedy kupovat škrabadlo vertikální, tedy tyč (případně i s domečkem na horní plošince), kterou umístíme do prostoru, nebo naše kočka raději využije škrabadalo horizontální, položené na zem?

Umístění škrabadla

Škrabadlo bychom měli nejprve umístit poblíž toho kusu nábytku, který si kočka pro broušení drápků vybrala. Když si na něj zvykne a svůj zájem přesune třeba z kanape právě sem, nebude už takový problém škrabadlo postupně během pár dnů přemístit na místo, které jsme vybrali my. Jestliže by mohla mít kočka v bytě škrabadel více, určitě by jí to nevadilo.

A teď to nejtěžší

Máme škrabadlo, ale kočka kolem něj s noblesou sobě vlastní prochází, aniž by si ho všimla. Není se čemu divit - má totiž důležitou práci: musí si nabrousit drápky o kanape… V tu chvíli je potřeba zakročit. Kočce důrazným hlasem nebo mírnou sprchou z rozprašovače naznačíme, že to není ten správný postup, a přeneseme ji ke škrabadlu.

Pokud si nechá zvednout packu, můžeme jí naznačit pohyb po škrabadle. Pokud se drápky zaseknou (do škrabadla, nikoliv do ruky), zvíře pochválíme. A tím začne boj o kanape, který sice nemá předem jasného vítěze, ale většina koček nakonec usoudí, že bude důstojnější vyklidit pole a jako moudřejší v tomto sporu ustoupí. Zvlášť když její oblíbené nábytkové škrabadlo načas změníte - křeslo přikryjete dekou, nohu stolu omotáte lepicí páskou a podobně.

Hračky

Na škrabadlo můžeme kočku navést také její oblíbenou hračkou, kterou budeme mávat v jeho blízkosti. Pokud se kočce na škrabadle zaseknou drápky, ukážeme jí, že jsme spokojeni a musí pochvalu pochopit, třeba i díky malému pamlsku.

Když to opravdu nejde

Jestliže si kočka trvá na svém příliš urputně, můžeme na pomoc povolat ještě šantu. Kapka roztoku nebo potření škrabadla sušenou šantou většinou udělá divy. Nabízí se tedy otázka, jestli se šantou nezačít rovnou a přeskočit první fázi. Zkušení chovatelé ale doporučují dodržet daný postup, který pý dává větší naději na definitivnost takového přesunu z kanape na škrabadlo.

Koťata

V případě, že se teprve rozhodujete o pořízení kočky nebo máte doma malé kotě, jste v tomto ohledu v jisté výhodě. Nebude třeba kočku nejprve zbavovat jejích starých návyků, ale stejně je potřeba se připravit na to, že se nemusí vše podařit hned napoprvé. Tak hodně štěstí!