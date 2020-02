Psy trápí alergie stejně jako lidi. Takové zvíře potřebuje pomoc chovatele i návštěvu veterináře

Psy už dávno nechováme jen proto, aby hlídali dům. Pryč jsou naštěstí ty doby, kdy mnohá zvířata prožila celý svůj život na řetězu u boudy, aniž by to přišlo komukoliv příliš divné. Dnes jsou psi součástí života jejich chovatelů a podle toho je o ně (alespoň většinou) také postaráno. Poznáme ale, že náš pes trpí alergií? A pokud ano - víme, jak mu pomoci?

Alergie se nevyhýbají ani zvířatům a psi samozřejmě nejsou výjimkou. Stejně jako u lidí, mohou se i oni potýkat s nesnášenlivostí prostředí, v němž žijí, případně jejich tělo nepřiměřeně reaguje na některé složky potravy nebo i na bleší kousnutí. Problém je v tom, že se může objevit i více typů alergií najednou a zjistit tak, co konkrétně vadí právě vašemu zvířeti, může být velmi obtížné.

Dalším momentem, který diagnostiku psích alergií znesnadňuje (ostatně opět stejně jako u lidí), je skutečnost, že se mohou prvně objevit kdykoliv v průběhu života. Pokud si domů přinesete štěně, které nejeví žádné známky podobných problémů, neznamená to ještě, že se s nimi nemůže setkat za rok, za dva nebo třeba za deset let…

Alergie na blechy

Psi poměrně často reagují alergickými projevy na bleší kousnutí, respektive na bílkoviny bleších slin, které se jim dostanou při sání krve blechou do krve. Zaregovat přitom mohou buď prakticky ihned, nebo i se zpožděním několika hodin. Alergičtí psi přitom pociťují svědění hlavně v zadní části těla, na ocasu, zadních končetinách a na břiše. Samozřejmě se drbou, mohou si tak způsobit i ranky, které následně napadají bakterie. Nebylo prokázáno, že by alergií na blechy některá plemena nebo pohlaví trpěla více než jiná.

Co proti blechám?

Jak si asi umíme představit, projevy alergií nejlépe odstraníme, když zvíře uchráníme před kontaktem s alergenem, v tomto případě tedy právě s blechami. Základem je tedy pečlivá a pravidelná péče o srst a její kontrola. Při zjištění výskytu blech pak musíme oakmžitě zakročit, ošetřit psa i jeho okolí - pelíšek a celý byt. Případná pokousaná místa je vhodné ošetřit speciálními přípravky a zajistit, aby se zvíře s blechami již nesetkávalo. Přípravků, které psy před blechami ochrání, je na trhu dostatek - od tabletek, “kapiček za krk” až po nejrůznější antiparazitární obojky.

Alergie na okolní prostředí

Alergie na prostředí (atopie), v němž se zvířata pohybují, je již vysledovatelná u určitých plemen ve zvýšené míře, zdá se tedy, že jsou plemena, která jsou k tomuto druhu alergie náchylnější než jiná. Řeč je napříkad o zlatých retrívrech, německých ovčácích, boxerech, anglických buldočcích, ale i teriérech, dalmatinech, nebo o šarpejích a anglických či irských setrech. Chovatelé těchto plemen by se tedy měli mít zvláště na pozoru. V případě tohoto druhu alergie se její projevy obvykle objevují do třetího roku věku psa, ale po prvním půlroce. Co může těmto psům vadit? Stejně jako lidem jde například o pyly, roztoče, prach a další běžné součásti životního prostředí. Tento druh alergie se stejně jako ten předchozí projevuje svěděním těla zvířete, není ale lokalizované jen na vyjmenované části. Navíc se mohou tvořit záněty na bříškách pacek nebo ve sluchovodu.

Pomoc od atopie

V tomto případě je pomoc zvířeti poměrně složitá již jen s ohledem na to, že jej patrně jen velmi těžko uchráníme před kontaktem s alergenem. Jako v případě lidských alergií má i veterinární medicína možnost nasadit psovi léky, které potlačují příznaky takové alergie. Zkusit lze také netodu tak zvané hyposenzibilizace, kdy je psovi postupně podáván alergen od nejmenších po vyšší dávky. Tělo si tak v některých případech dokáže samo vytvořit dostatečnost odolnost proti “nepřátelským látkám”. Pravdou je, že tato léčba ale není stoprocentně úspěšná.

Alergie na krmivo

Oproti již probíraným alergiím se v tomto případě jedná o alergii, jejíž projevy můžeme ovlivnit změnou podávané potravy. Příčinou takové alergie bývá zapříčiněna sníženou ochrannou funkcí sliznice zažívacího traktu psa, alergeny se tak mohou snáze dostat do těla. Ke spuštění alergické reakce přispívají hlavně proteiny, obsažené v krmivu, zvláště v hovězím nebo kuřecím mase, mléčných výrobcích, vejcích nebo pšenici. Alergie se může objevit buď nedlouho po požití potravy, nebo i za několik hodin či dokonce dnů. Příznaky mohou být podobné jako výše popsané, ale vzhledem k tomu, že jde o potravu, není vyloučeno ani zvracení, nadýmání, bolest břicha nebo průjem.

Krmivo bez alergenů

V případě alergie na krmivo si jistě každý chovatel domyslí, jak svému čtyřnohému příteli pomoci - jistě, je nutné krmit jej jen tím, co mu nezúůsobuje problémy. Někdy je ale složité pravého původce odhalit, protože zvíře může reagovat i na více složek potravy najednou.Proto je nutné navštívit veterináře, který po provedení potřebných vyšetření a rozborů určí problém a jeho řešení.

Diagnostika není jednoduchá

Na co je alergický právě váš pes? To je otázka, kterou sami doma patrně nerozluštíte. Proto je nutné při podezření na některou formu alergie navštívit veterináře, který se může pravdy dobrat mnoha způsoby, včetně krevních testů a dalších diagnostických metod. V případě, že se alergie potvrdí, je nutné počítat s tím, že bude mít váš pes pravděpodobně po zbytek života určitá omezení, s nimiž se jako chovatelé budete muset vyrovnat. Zdraví a pohoda chlupatého společníka za to ale stojí.