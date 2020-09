Venčení psa v sychravém počasí má svoje pravidla. Pes si zaslouží prožít podzim ve zdraví

Možná to znáte také, pokud chováte psa v bytě. V létě byste s ním mohli trávit venku celé hodiny a jen se vrátíte domů, kňourá, že by se šel projít. I na zvířata působí sluníčko (pokud není čtyřicet stupňů ve stínu) jako lákadlo k procházkám. Pak ale přijde podzim a s ním sychravé počasí, že by “ani psa nevyhnal”. Jenže vy ho alespoň na chvíli vyhnat musíte. Co s ním, když se mu opravdu ven nechce a hlavně - neuškodí mu pobyt venku v deštivém počasí?

Jaký pán, takový pes - doslova...

Pes se zkrátka vyvenčit musí, tělesné procesy probíhají za každého počasí. Jiná věc je, jak ochotně vyběhne ven v případě, kdy jednoduše leje jako z konve. To je ale zakleto z většiny ve výchově zvířete a hlavně v povaze samotného chovatele. Psi chovatelů, jimž nevadí vyjít na chvíli do deště, s tím většinou také problémy nemají. Jsou zkrátka od štěněte zvyklí, že ven se chodí, jen někdy je víc mokro, než jindy, ale louže nejsou závora, která by nedovolovala vyběhnout ven. Není nutné dodávat, že jestliže je zvíře na pobyt venku i za (přiměřeného) deště, bude mimo jiné i odolnější vůči případnému prochladnutí.

Déšť není problém

Problém není v tom, zda vzít nebo nevzít psa ven ve dnech, kdy se ani nám samotným do sychravého počasí příliš nechce. Pes by se měl proběhnout kdykoliv to jen trochu podmínky dovolí. Dny, kdy to skutečně není možné, bychom za život psa spočítali velmi snadno a rychle. Na co si ale musíme dát dobrý pozor, je následná péče o zvíře, které se vrátí z procházky nebo i jen krátkého venčení provlhlé nebo dokonce docela mokré. A to i v případě, kdy jej chovatel oblékne do pláštěnky.

Pes se nemůže převléknout

Je jisté, že člověk se po příchodu domů, v případě, že zmokl, převlékne do suchého oblečení. Kdyby to neudělal, riskute prochladnutí a zbytečnou nemoc. Pes se ale převléknout nemůže. Nestačí proto nechat jej uschnout třeba v chodbě, kam mu chovatel dá na zem deku, aby zvíře nenachladlo od podlahy. Deka bude za chvíli mokrá a pes, pokud přijmeme předpoklad, že na dece skutečně zůstane, bude navíc ležet na mokrém podkladu. Nejen u malých plemen v takových případech veterináři důrazně varují před možným nastydnutím a vývojem onemocnění vnitřních orgánů. Jde - stejně jako u lidí - o záněty močového měchýře nebo ledvin, ale i kloubů nebo plic. Kdo se někdy potýkal s podobnou chorobou, jistě by nic takového svému zvířeti nepřál.

Pozor na oslabená zvířata

Je logické, že k následkům špatné péče po venčení v sychravém počasí jsou nejnáchylnější oslabená zvířata, která trpí některou chronickou chorobou, ale i štěňata, jejichž imunita nebývá nejsilnější a samozřejmě psi ve vyšším věku. Na tyto skupiny zvířat je třeba dávat ještě větší pozor. Proto bychom měli při venčení psa v chladnějších obdobích roku počítat i s časem, který mu věnujeme po příchodu domů. Tam je nutné mu kromě otření tlapek, aby neušpinil koberce, také důkladně vysušit kožich. V tomto případě jsou samozřejmě ve výhodě chovatelé krátkosrstých psů. Za těch několik minut péče navíc dostaneme dobrý pocit, že jsme udělali vše pro to, aby náš čtyřnohý oddaný přítel přečkal i toto nadcházející pro mnohé nepříjemné počasí ve zdraví a pohodě.

Jsou tato pravidla jednoduchá a tak jasná, že není nutné je připomínat? Ano, měla by být. Podle zkušenosti veterinářů ale mnozí chovatelé tuto část péče o svoje miláčky často zanedbávají a do ordinací se pak dostávají zvířata s nemocemi, kterými trpí zcela zbytečně. Jen proto, že chovatel ušetřil několik minut času...

