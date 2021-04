A zase ty skořápky! Zbavte se jich efektivně, ekologicky a prospěšně nejen o Velikonocích

Právě dnes, kdy se koledníci vydávají po sousedech a přátelích vyšupat si co nejlepší nadílku, přemýšlí již od brzkého rána ženská část domácností, jak naloží s vejci. Těch letos zřejmě nepřinesou muži mnoho, neboť velikonoční tradici opět, stejně jako vloni, komplikují vládní nařízení.

Skořápková nadílka ale nepřichází jen během Velikonoc, celoročně se v jedné domácnosti spotřebuje průměrně tisíc vajec. A to už je notná hromada skořápkových zbytků. Pokud sami nevlastníte slepičí chov nebo známé, pro něž skořápky schraňujete, zřejmě je vyhazujete do směsného odpadu. V lepším případě do hnědé popelnice na bio odpad. Máme pro vás pár tipů, jak využít blahodárné složení vaječné skořápky v domácnosti nebo na zahradě.

Výživa pro kořeny rostlin

Pokud máte k ruce pozemek a na něm kompost, pak vyhraďte jednu nádobu na skořápky a pravidelně je kompostujte. Po jejich rozložení a promíchání se zbytkem kompostovaného materiálu obohatíte směs o notnou dávku vápníku. Hnojná směs bude mnohem výživnější - skořápky ji vylepší o stopové prvky fosfor, selen či zinek a vaše tráva, květiny, stromky či keře se vám odvděčí rychlým a zdravým růstem.

Kořeny se díky skořápkové drti lépe rozvíjejí, rostliny jsou následně mnohem lépe chráněny před mrazem a škůdci. Nadrobno nadrcené skořápky je také možné nasypat samostatně přímo k rostlinám. Po aplikaci je důležité prolít zasypané místo vodou a pokrýt ho lehkou vrstvou zeminy.

Jak tedy na to?

Pokud bydlíte v bytě bez zahrady nebo kompostu, využijte obaly vajec k zalévání domácích rostlin. Jak na to? Postup bude malinko složitější, neboť do květníků není úplně vhodné sypat kousky skořepinek. Do skleněné lahve nebo hrnce nalijte vodu, do té nasypte notnou dávku nadrobno rozbitých skořápek.

Na dva litry vody je třeba obalů z padesáti vajec. Nádobu umístěte na dobře větrané místo. Pokud s vámi bydlí malé děti nebo domácí zvířata, zajistěte, ať se tekutina nestane jejich oblíbeným pravidelným pitím. Po týdnu je voda připravena k zalévání rostlin v domácnosti, používejte ji dvakrát týdně.

Jak skořápky správně nadrtit

Jak vaječné obaly správně zpracovat, aby splnily účel, pro který je využijeme? Do kompostu stačí kousky, které vzniknou opatrným stiskem rozpůlené skořápky v dlani, pro posyp ke stromkům musíte vaječné schránky nadrtit na menší kousky. To jde zdaleka nejlépe v krabici od bot, do níž skořápky vložíte a rozbijete je dnem hrnku nebo pivní sklenice. Anebo je můžete v pevném pytlíku rozdrobit kuchyňským válečkem.

Kreativní dospělí či větší děti si mohou užít se skořápkami hodně radosti. Lze z nich tvořit originální věnce na dveře, které je rozhodně nemusí zdobit jen v období velikonočních svátků. S dětmi lze vyrábět obrazy, kdy skořápky poslouží jako materiál k mozaikovým aplikacím. Lze je barvit, tvarovat, lepit i aranžovat téměř neomezeně. Vždy jen dejte pozor, ať se o ně nepořežete!

Blahodárná moučková směs

A nakonec nesmíme zapomenout na fakt, že vaječné skořápky mohou posloužit jako skvělé „hnojivo“ pro vás osobně. Pro tento případ je třeba vytvořit moučku, a to rozemletím skořápek v mixéru. Jako vhodná denní dávka jsou dvě polévkové lžíce zalité čtvrtlitrem vody.

Tento zdroj vápníku je pro lidské tělo (může být využito i u domácích mazlíčků) vstřebatelný z 90 %. Podpoří růst nehtů, vlasů, péči o klouby a kosti, pomáhá při potížích se zácpou a u starších lidí je účinným pomocníkem při boji s osteoporózou.

