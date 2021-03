Alkohol, prášky a teror od bývalého manžela. Seriál Ulice ukazuje drsné věci, kam až nebohá Blanka spadne?

Hned v úvodu je třeba říct, že Rybová jako alkoholička, která si svoji nemoc nedokáže přiznat, je naprosto dokonalá. Hraje naprosto precizně stejně, jako její seriálový exmanžel Vasil Fridrich, který se stále více odkopává a ukazuje svoji pravou tvář. „Mám z toho občas trochu depku. Ale koukám každý večer, tihle dva mě fakt baví,“ řekla pro Čtidoma.cz Kateřina Hartlová z Prahy.

Blance půjde o život

Na stránkách televize Nova je video s ukázkou dnešního dílu a bude to zřejmě zase "mazec". Luděk Volák (Fridrich) totiž Blanku ovládá metodou cukru a biče. Je na ni milý, zároveň jí ale nezajistí odbornou pomoc.

Nešťastná žena se tak, kromě alkoholu a postupně i podivných prášcích, stává závislou i na něm. A to je přesně to, o co mu jde. „Tohle bych určitě nikdy zažít nechtěla. Je to hrozné,“ doplnila pro Čtidoma.cz paní Hartlová. Není se čemu divit, že Blance půjde už brzy doslova o život. A nepůjde "jen" o facku, kterou Luděk své ex nedávno vrazil.

Odveta bude zase s alkoholem

Vše totiž bude postupně gradovat. Spouštěčem se stane i náhodné setkání Blanky a Veroniky (Hanka Holišová). Dají si v salónu kafe a Blanka jí prozradí spoustu věcí, nad kterými bude její kamarádka žasnout. Dozví se tak pravdu o tom, co s ní její bývalý manžel provádí. Luďkova odveta však bude hodně nepříjemná a svoji roli opět sehraje alkohol.

Zkrátka Ulice se z laskavého seriálu posunula někam, kde ji celá řada diváků nerada vidí. Ovšem na Nově zřejmě vědí, co dělají. Protože nejde o žádný krátkodobý experiment. Děj se kolem smrti, neštěstí a různých tragédií točí už několik měsíců.

KAM DÁL: Nemoc, která drtí lidské orgány, může postihnout každého. Vyléčit ji neumíme, přiznává lékař.