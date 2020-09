Co dělat, když venku prší? Nejen tehdy přijde vhod dobrá knížka!

Jak poznat psí duši (Rudolf Desenský)

Máte pocit, že svému čtyřnohému příteli vůbec nerozumíte? Nechte si poradit od renomovaného psího psychologa Rudolfa Desenského. Jeho kniha Jak poznat psí duši získala velmi dobré recenze a pomohla mnoha chovatelů, kteří své mazlíčky pokládali za nevychovatelné. Najdete v ní množství reálných zkušeností, praktických rad a nejen o výchově a vztahu mezi zvířetem a páníčkem, ale také tipy ohledně výběru vhodného plemene.

Mámou hravě (Martina Karásková)

Miminka nechtějí nečinně ležet, to ví přece každý uvědomělý rodič. Ale jak je stimulovat, aby se zabavila a zároveň rozvíjela? Na spoustu aktivit přijdete podvědomě sami, s ostatními vás seznámí oblíbená knížka Mámou hravě, za kterou napsala a doplnila skvělými fotografiemi autorka, jenž je sama maminkou. Martina Karásková čerpala z vlastních zkušeností a připravila dvě publikace – první pro novorozence, kojence a batolata do jednoho roku, druhou jako navazující díl pro děti do 4 let. Poohlédnou se po nich můžete v široké nabídce knih na Alza.cz.

Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele (Mark Manson)

Klíčem ke spokojenému životu je prý pozitivní myšlení. Že jste se daným tvrzením řídili dost dlouho na to, abyste poznali, že ve vašem případě nijak zvlášť nefunguje? Pak se vaší soukromou biblí stane bestseller z pera amerického spisovatele, blogera a podnikatele Marka Mansona. Vtipnou formou, opírajíc se o seriózní věděcké výzkumy, čtenářům radí, jak rozeznat své limity a naučit se žít s neúspěchy.

Bohatý táta, chudý táta (Robert Kiyosaki)

Na motivační knížky můžete mít jakýkoliv názor, ale pokud vás zajímá, jak se dopracovat k finanční nezávislosti, neměli byste brát titul Bohatý táta, chudý táta na lehkou váhu. Robert Kiyosaki ji sice vydal před více než 20 let, nicméně smýšlení movitých lidí se od té doby nijak zvlášť nezměnilo. Navíc je nyní na trhu nové, rozšířené a aktualizované vydání. Cesta na váš finanční vrchol může začít právě díky této zlaté podnikatelské klasice.

Karanténa (Peter May)

Kniha Karanténa sice spatřila světlo světa již před 15 lety, ale reprezentuje téma, které je v dnešních dnech velmi aktuální. Strhující thriller situovaný do kompletně izolovaného Londýna nenechává čtenáře v klidu – obyvatelé velkoměsta čelí vražednému viru i všudypřítomnému násilí, občanským nepokojům a všehoschopnému vrahovi, po kterém usilovně pátrá inspektor Jack MacNeil. Jednoduše pořádná porce napětí nejen pro studené podzimní večery.

Sedmilhářky: I malá lež může mít velké následky (Liane Moriarty)

Román o ženách, jejichž životy jsou diametrálně odlišné, a přesto je osud spojí dohromady. Dramatický příběh jakoby poukazoval na staré moudro, které praví, že malé lži a polopravdy mohou nabrat nečekaný spád a vyústit v tragédii. Pokud jste ještě neviděli seriál z produkce HBO, určitě si nejdříve přečtěte knihu – Sedmilhářky vás okamžitě vtáhnou do děje.

Máte vybráno?