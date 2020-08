Herečka Lenka Vlasáková o filmu Bábovky: Je to o nás, ženách, každá přece pečeme jinou bábovku!

Film Bábovky bude mít v kinech premiéru 24. září a je natočený podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové. Vypráví o tom, že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.

Poctivá zábava

Pod scénářem filmu jsou podepsáni autorka knihy Radka Třeštíková a režisér Rudolf Havlík, který se na výsledek filmu velmi těší. „Můžete očekávat zábavný, poctivý a dramatický, dojemný a humorný film, který jsme se snažili vypiplat do posledního detailu tak nejlépe, jak jsme mohli. Jsem na Bábovky velmi hrdý a na všechny, kteří se na jeho natáčení podíleli,“ prozradil režisér Havlík.

Hvězdné obsazení

Ve filmu se návštěvníkům kin představí opravdu hvězdné herecké obsazení. Hlavní ženské postavy příběhu hrají Táňa Pauhofová, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, Bára Poláková. Rolí jejich mužských protějšků se pak ujali Ondřej Vetchý, Marek Taclík, Jiří Langmajer a Rostislav Novák. A v rolích dcer či milenek je doplní Denisa Biskupová, Kristýna Podzimková a Brigita Cmuntová.

Nadšení Plodkové

Nejvíce nadšená byla na place herečka Jana Plodková, která ohodnotila převedení knihy do filmové podoby slovy: „Po přečtení knihy jsem byla zvědavá na scénář. A musím říct, že mě mile překvapil, jakou nenásilnou formou propojil příběhy hlavních postav a vypíchnul to podstatné. Ale popravdě nedokážu říct, zdali se jedná o ženský či mužský film. Je to film pro všechny. Každá ženská půjde na něj ráda do kina se svým mužem a myslím si, že muži nebudou zklamaní.“

Všechny jsme jako bábovky

Lenka Vlasáková se připojuje s chválou a přidává i svůj názor na dílo, o čem Bábovky vlastně jsou: „Bábovky jsme my ženy, každá pečeme jinou bábovku a každé bude jinak chutnat, přestože to bude pořád bábovka. A o tom je tento film, každá žena každou situaci řeší jinak.“

Mužský názor na věc

Jejich názor za mužskou část populace pak doplňuje Jiří Langmajer: „Film jsem viděl a můžu s radostí říct, že je to povedené dílko plné skvělých hereckých výkonů a že duo režisér Havlík – kameraman Tlapák je dnes už záruka kvality.“

KAM DÁL: Milován i nenáviděn. Osud herce Zdeňka Štěpánka ukazuje těžké chvíle naší historie